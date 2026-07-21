Bu liseler YKS'ye damga vurdu! YKS sonuçları açıklandı birinciler belli oldu: İşte birinci olan 11 öğrencinin mezun olduğu liseler

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YKS 2026 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yalnızca Türkiye birincileri değil, YKS'ye damga vuran liseler de merak konusu oldu. Bu yıl TYT, AYT ve YDT oturumlarında toplam 11 öğrenci Türkiye birincisi olarak adını zirveye yazdırırken, mezun oldukları okullar da eğitim başarılarıyla dikkat çekti. Özellikle en başarılı liseler, YKS birincilerinin okulları, Türkiye'nin en iyi liseleri ve YKS'de derece yapan öğrencilerin mezun olduğu okullar aramalarında büyük artış yaşandı. İşte İstanbul'da ve Anadolu'da en başarılı liseler...