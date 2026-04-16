GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Tekirdağ'da 'kokoreç' yüzünden tartıştığı esnafı tüfekle vurdu

16.04.2026 - 23:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)

ABONE OL

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cihan T. (43), kokoreç yüzünden tartıştığı işletmeci Gökhan Oğrak'ı (25), apartmanın ikinci kat dairesinin penceresinden tüfekle başından ağır yaraladı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta üzerinde meydana geldi. Cihan T., bir süre önce dükkana giderek Gökhan Oğrak'tan kokoreç istedi. Orak'ın kokoreç kalmadığını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.

İLGİLİ HABER

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

Bu akşam saatlerinde Cihan T., evine giderken oturduğu binanın girişinde bulunan kokoreç dükkanı sahibi Gökhan Orak ile karşılaşınca taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yanlarında bulunan kişilerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada binaya giren Cihan T., ikinci kattaki evlerinin penceresinden av tüfeğiyle Gökhan Orak'a ateş etti. Orak, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

İLGİLİ HABER

Bu ilde araç tercihi değişiyor! Motosiklet zirvede
Bu ilde araç tercihi değişiyor! Motosiklet zirvede

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan Orak, kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis Cihan T.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

İLGİLİ HABER

Gümüşhane'de anne ayı ve yavruları yolda görüntülendi, minik yavrunun çabası gülümsetti
Gümüşhane'de anne ayı ve yavruları yolda görüntülendi, minik yavrunun çabası gülümsetti

Güncel Haberler

Yalova'da silahlı kavga çıktı 6 kişi yaralandı
#Gündem

Yalova'da silahlı kavga çıktı 6 kişi yaralandı

Tavşanlı'daki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
#Gündem

Tavşanlı'daki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da 'kokoreç' yüzünden tartıştığı esnafı tüfekle vurdu
#Gündem

Tekirdağ'da 'kokoreç' yüzünden tartıştığı esnafı tüfekle vurdu