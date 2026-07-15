3 bin yıllık Birecik Kalesi'nde 15 Temmuz'a özel ışık gösterisi! Surlara yansıtıldı

3

Milli iradeye saygı ve şehitleri anma amacıyla gerçekleştirilen bu görsel şölen, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Birçok vatandaş, tarihi kalenin surlarında oluşan bu anlamlı manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşırken o eşsiz manzara havadan da görüntülendi.