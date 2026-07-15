3 bin yıllık Birecik Kalesi'nde 15 Temmuz'a özel ışık gösterisi! Surlara yansıtıldı
Birecik Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, ilçenin simgeleri arasında yer alan 3 bin yıllık tarihi Birecik Kaleside özel bir projeksiyon gösterisi düzenledi.
Birecik Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde milli birlik ruhunu tarihi dokuyla buluşturdu. İlçenin en önemli simgelerinden olan yaklaşık 3 bin yıllık tarihi Birecik Kalesinin surları, gece saatlerinde özel bir projeksiyon teknolojisiyle aydınlatıldı.
Anlamlı organizasyonda kale surlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel hazırlanan logolar, şanlı Türk Bayrağı ve Birecik Belediyesi amblemi yansıtıldı. Fırat Nehrinin kenarında yükselen tarihi kalenin üzerindeki dev görseller, ilçenin birçok noktasından ilgiyle izlendi.
Milli iradeye saygı ve şehitleri anma amacıyla gerçekleştirilen bu görsel şölen, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Birçok vatandaş, tarihi kalenin surlarında oluşan bu anlamlı manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşırken o eşsiz manzara havadan da görüntülendi.