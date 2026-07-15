Herkes kahramanının mezarına koştu: Şehit Ömer Halisdemir dualarla anıldı

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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden gelen Abdulvahit Yılmaz, şehit Halisdemir'i her zaman dualarında yaşattıklarını belirterek, "Niğde'ye ilk kez kabir ziyareti için geldim. Böyle bir evladın bu topraklardan çıkması hepimize gurur veriyor. Düşündükçe duygulanıyoruz. Sadece bugün değil, her zaman Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz" dedi.