Yalova depremi sonrası Naci Görür fay haritasını paylaşarak uyardı: Sistem gerilim biriktiriyor

AFAD verilerine göre saat 23.53’te merkez üssü Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarında Marmara Denizinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 11.18 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Yalova’nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli ve Bursa’dan da hissedildi. Merkez üssü Çınarcık ve Yalova'da bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, AFAD ve ilgili kurumların saha çalışması yaptığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

NACİ GÖRÜR: SİSTEM GERİLİM BİRİKTİRİYOR

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından 4.1'lik depremi değerlendirdi. Marmara'daki sistemin gerilim biriktirdiğini ifade eden Görür dikkat çeken açıklamalarda da bulundu.

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Görür'ün paylaşımı şöyle; Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır.

Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle.