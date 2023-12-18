Yalova ve Gümüşhane'de korkutan deprem

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 23.53 sıralarında meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

BAKANDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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GÜMÜŞHANE'DE DE DEPREM

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 15.03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Gümüşhane'nin yanı sıra Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi. Sarsıntı sonrası Gümüşhane'de yurtta kalan öğrenciler, endişe içerisinde dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurum görevlileri saha çalışması başlattı.

VALİ TANRISEVER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan saha çalışmalarında herhangi bir olumsuzluğu rastlanılmadığını açıkladı. Vali Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

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