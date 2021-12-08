Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli Destek ve MaÄŸdur Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan, '5'inci YargÄ± Paketi' kapsamÄ±nda yeniden dÃ¼zenlenerek yasalaÅŸan, velayet altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n teslimine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±. GÃ¼rkan,Â "Yeni yasayla Ã§ocuk teslimine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemlerde yine Adli Destek MaÄŸdur Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ eliyle gerÃ§ekleÅŸtirmesi yÃ¶nÃ¼nde bir dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±.Â

Bu iÅŸlemler daha Ã¶nce icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan daha Ã§ok taraflarÄ±n kapÄ±sÄ±na gidilerek, icra memurlarÄ±nÄ±n beraberinde kolluk mensuplarÄ±yla birlikte yerine getirilebiliyordu. AynÄ± zamanda geÃ§miÅŸte bu iÅŸlemler Ã¼crete tabiydi. Belirli bir giderin karÅŸÄ±lanmasÄ± gerekiyordu. Bu da vatandaÅŸlar iÃ§in mali bir kÃ¼lfet teÅŸkil ediyordu. YapÄ±lan dÃ¼zenlemelerle Ã§ocuk teslimine iliÅŸkin iÅŸlemler Ã¼cretsiz hale getirildi" dedi.

'Ã‡OCUKÂ TESLÄ°M MEKANLARI HAZIRLIYORUZ'

Ramazan GÃ¼rkan, Ã§ocuklarÄ±n teslim mekanlarÄ±nÄ± aileleriyle sosyalleÅŸebilecek mekanlar olarak tasarladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bu teslim mekanlarÄ±nÄ± valiliklerimiz ve belediyelerimizin desteÄŸiyle il ve ilÃ§elerde Ã§ocuklarÄ±n babalarÄ±yla ve anneleriyle sosyalleÅŸebilecekleri, vakit geÃ§irebilecekleri mekanlar olarak tasavvur ediyoruz. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda aile yaÅŸam merkezleri geliyor. GenÃ§lik merkezleri, sosyal hizmet merkezleri ve kreÅŸler akla geliyor. Bunun gibi teslim mekanlarÄ± belirlenecek. Bu konuda valiliklerimiz ve belediyelerimiz azami konuda destek olacaklar. Yeni anlayÄ±ÅŸta 'Ä°letiÅŸim her ÅŸey' diyoruz. Daha Ã§ok iletiÅŸim ve ikna metotlarÄ± kullanÄ±larak bu Ã§ocuk teslim iÅŸlemlerinin sulh yoluyla gerÃ§ekleÅŸtirilmesini hedefliyoruz" diye konuÅŸtu.

Adli Destek ve MaÄŸdur Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan ayrÄ±caÂ Ã§ocuk teslim merkezlerinin iÃ§inde Ã§ocuklarÄ±n kendilerini rahat hissedecekleri ortamlar oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ve ebeveynlerinin birbirlerini gÃ¶rmeden bu merkezlerde Ã§ocuklarÄ±nÄ± teslim edebileceklerini sÃ¶yledi.