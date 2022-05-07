GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemVan'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
HaberlerGündem Haberleri Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
ABONE OL

Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen 17 ayrı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda silah, mühimmat, el bombası, el yapımı patlayıcı düzeneği ve roketatar mühimmatı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

07.05.2022 - 19:59 | | Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)
Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye oldukları, yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere 1- 30 Nisan tarihleri arasında 17 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11'i PKK/KCK, 2'si FETÖ'den olmak üzere 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 mauser M1 piyade tüfeği, 146 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 66 mauser piyade tüteği fişeği, 23 G3 piyade tüfeği fişeği, 6 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü,  2 el bombası, 123 PKM fişeği, 1 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 11 av tüfeğine ait mühimmat, 9 tüp, 1 siyah şemsiyeye tuzaklanmış EYP,  110 metre tel ve bir miktar EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

GÜNCEL HABERLER

Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Fiyatı belli oldu, 50 liradan satılmaya başladı

Fiyatı belli oldu, 50 liradan satılmaya başladı

Çalınan Nostradamus kehanetleri el yazması yıllar sonra bulundu

Çalınan Nostradamus kehanetleri el yazması yıllar sonra bulundu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Sıradaki Haber
Fiyatı belli oldu, 50 liradan satılmaya başladı

Fiyatı belli oldu, 50 liradan satılmaya başladı

Sıradaki Haber
Çalınan Nostradamus kehanetleri el yazması yıllar sonra bulundu

Çalınan Nostradamus kehanetleri el yazması yıllar sonra bulundu

Sıradaki Haber
Öğretmen atamaları ne zaman olacak? 2022 öğretmen atama takvimi yayımlandı mı?

Öğretmen atamaları ne zaman olacak? 2022 öğretmen atama takvimi yayımlandı mı?

Sıradaki Haber