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Van'da 345 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 345 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

29.01.2023 - 11:28 |
Van'da 345 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 72, Başkale'de 15, Çaldıran'da 35, Çatak'ta 65, Gevaş'ta 3, Gürpınar'da 53, Muradiyede 17, Özalpte 31, Sarayda 16 ve Tuşba ilçesinde ise 38 olmak üzere toplam 345 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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