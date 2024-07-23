TÜBİTAK ile bilimin izi Küçükçekmece’de!

Projemizin vizyonu çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık için sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek olarak belirlenmiştir. Eğitimi bir ekosistem olarak görmeyi ve sistemin alt bileşenlerini eşzamanlı tasarlamayı hedefleyen bu vizyondan hareketle Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bilim şenliğimizde amacımız okul dışı ortak bir öğrenme ve uygulama alanında tüm bileşenlerimizi bir araya getirmek ve dezavantajlı gruplar için de şartları eşitlemektir. Şenliğimizde bilim kültürü ve iletişimin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji ile toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması amaçlanmaktadır. Bilim kültürü ve bilimsel süreçler konusunda disiplinler arası hazırlanan atölye ve etkinlikleriyle bilimsel farkındalık oluşturması, bilimi sevdirmesi beklenen “Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor” adıyla gerçekleştireceğimiz bilim şenliğimiz, farklı sosyo-ekonomik düzeyde ailelerin yaşadığı ilçemizde farklı hazırbulunuşluk düzeyinde öğrencilerimiz ve imkânlar bakımında farklılık gösteren okullarımız açısından kaynaştırıcı olacaktır.

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