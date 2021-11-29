Valilikler peşe peşe duyurdu! Okullar birçok ilde tatil edildi

İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

Kocaeli' de okullara lodos tatili

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yarın il genelinde yüz yüze eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın yurdun birçok bölümünde fırtına yaşamı olumsuz etkileyecek. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirtti.

Sakarya’da okullara bir gün ara

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şiddetli fırtına sebebiyle ilde yarın yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

Marmara'da sabah saatlerinde etkisini artıran lodos hayatı adeta felç etti. Sakarya'da çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Şiddetli fırtına sebebi ile İstanbul ve Kocaeli’den sonra Sakarya’da da yarın yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşehrilerim ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.