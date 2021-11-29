İstanbul'da binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay, saat 13.20 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı o sırada aşağıda çocuğuyla yürüyen Elif Şanver'in üzerine düştü. Çocuğunu kurtaran kadın, çatının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan kadını çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Şanver, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Şanver kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Twitter hesabından son durumla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Marmara bölgesinde yaşanan lodos fırtınasında; İstanbul, Bursa ve Bolu’da maddi hasar ve yaralanma meydana gelmiş, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçeleri yoğunlukta olmakla bazı ilçelerimizde afet olayları yaşanmıştır. Saat 17.30 itibarı ile afette son durum: Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir. Olay olan illerde 24 adet 112 Ambulansı, 3 adet UMKE Timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI"

Yaşanan olayı anlatan Bağlarçeşme Mahallesi Muhtarı Ali Deli, "Terasın uçmasıyla bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Çocuk vardı. Çocuk çok şükür kurtuldu. Çatının uçtuğunu görünce kendini üzerine attı. Altında kaldıkları tahtayı çıkarınca sağ salim çocuğu çıkardık. Kadın kafasını yere vurunca kanlar içinde kalmıştı. Çocuk kurtuldu" dedi.

BİRİ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

Olay Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı parçaları yolda yürüyenlerin üzerine düştü. Olayda biri bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'TA BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde lodosun etkisiyle bir binanın dış cephesinden kopan parçanın başına düştüğü Alaattin Çavdar, olay yerinde hayatını kaybetti.

DUVARIN ALTINDA KALDI, HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çatısında ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran (21), rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Hastanenin çatısına yapılan ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı. Birlikte çalıştığı babası Ahmet Duran, hastaneni sağlık personeline haber verdi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Serkan Duran, acil servise kaldırıldı. Serkan Duran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.

HAVA ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLENMİŞTİ: NORMALE DÖNDÜ

Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kuvvetli lodos, kentteki hayatı olumsuz etkileyerek hava ulaşımında da aksamalara neden olmuştu. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kentteki havalimanlarında seferlerde rötar ve diğer meydanlara yönlendirmeler yaşanmıştı. Rüzgar limitlerinin aşılması nedeniyle aksayan İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonlar ise yeniden normal seyrine döndü. Olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman aksayan İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonlar, sorunsuz şekilde devam ediyor.

RESTORANIN ÇATISI UÇTU

Bağcılar'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü.

YÜK GEMİSİ İSKELEYE ÇARPTI

Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı.

LODOS NEDENİYLE DEVRİLDİ

Çatalça Büyükçekmece istikameti Tem Bağlantı Yolu’nda seyir halinde bulunan 2 tır ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

İSTANBUL'DA ÇAMUR YAĞDI

Dünden bu yana lodosun etkili olduğu İstanbul, bu sabaha da hareketli başladı. Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. İstanbul'da sabah saatlerinde araçların üzerine çamur yağdı.

ARNAVUTKÖY'DE UÇAN ÇATI KORKUTTU

Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARŞIYAKA'DA DENİZ TAŞTI

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı aksadı, kentte vapur seferleri iptal edildi. Tam fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesi sahilinde deniz taştı. Çift yönlü bölünmüş yolun Karşıyaka- Konak istikametindeki kısmı tamamen suyla kaplanınca, sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, itfaiye araçları ve su tankerleriyle bölgedeki suları temizlemek için çalışma başlattı. Denizde ise dev dalgalar oluştu.

GAZ BETONLAR AŞAĞI DÜŞTÜ

Yine İzmir'de şiddetli lodos nedeniyle tadilatta olduğu için kapalı olan 4 katlı otelin 3'üncü katının balkonundaki gaz betonlar sokağa düştü. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi düşen gaz betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sokaktaki araçlarda da maddi hasar oluştu.

EDREMİT'TE LODOS 90 KİLOMETRE HIZLA ETKİLİ OLDU

Denizdeki hızı saatte 90 kilometreye ulaşan lodos, Edremit Körfezi'ne kıyısı bulunan Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ile Havran ilçelerinde etkili oluyor.

KOCAELİ'DEN KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilirken, Körfez Hereke sahilinde kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Sahil bandında kıyıya vuran dalgalar nedeniyle yerler suyla kaplandı.

270 YILLIK ÇINAR DEVRİLDİ

Bursa'nın Kestel ilçesi Cuma Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 270 yıllık olan çınar ağacı, sabah saat 07:00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi.

SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU

Sultangazi’de şiddetli lodos nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Çatının uçma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, uçan çatıdan kopan parçalar nedeniyle 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE'DE SEFERLER İPTAL

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi, Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi. Marmara Denizi'ndeki adalara yapılacak feribot seferlerinin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından başlanacağı belirtildi. Uluslararası taşımacılık yapan 10 tanker ve şilep de Tekirdağ açıklarında demirledi.