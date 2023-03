Uyuşturucu kuryeliği yapan taksiciler gözaltına alındı

İstanbul genelinde bu sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kökünü Kurutma adı verilen operasyonda, 24 taksi şoförünün adreslere kokain taşıdığı tespit edildi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 16 ay boyunca fiziki ve teknik takibiyle, 175 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş operasyon öncesi görev alan ekiplere birer konuşma yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik ve asayişte uyuşturucu ile mücadelede, bütün suç ve suçlarla mücadelede hiçbir eksiklik ortaya koymadan, devlet olmanın gerekliliğini, milletimizin olan emanetini, her an her yerde ve her şekilde devam ettiriyoruz. Sizin gibi fedakar ve kahraman arkadaşlarımız sayesinde milletini bilen devletine sadık arkadaşlarımız sayesinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2023 yılı içerisinde 3 aylık dönemde yapılan başarılı operasyonlarda 2 ton 727 kilo uyuşturucu madde, 1 milyon 605 bin uyuşturucu hap yakalanmış bununla beraber 11 bin 400 tane şahıs hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır" diye konuştu.

900 POLİS, 11 DEDEKTÖR

Operasyona 258 ekip, 33 özel harekat polisi olmak üzere toplamda 900 personel katıldı. Operasyon helikopterle havadan desteklenirken, drone ile takip edildi. Operasyonda 11 dedektör narkotik köpeği de görev aldı. Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkardığı 175 şüpheliden 161'i gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 390 gram kokain, 1 kilo 19 gram esrar, 90 gram eroin, 3 gram sentetik kannabinoid, 4 adet sentetik hap, 8 adet hassas terazi, 2 adet press makinası, 1 adet çelik yelek, 4 adet tabanca, 83 adet fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU KURYESİ 60 TAKSİCİ YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin ticari taksilerle, evlere kokain servisi yaptıkları tespit edildi. Ekiplerin 16 aylık sürede yaptıkları operasyonlarda 36 taksi şoförünün daha gözaltına alındığı da bildirildi. Toplamda 60 taksi şoförü uyuşturucu kuryeliği yaptıkları tespitiyle gözaltına alındı.