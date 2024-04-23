Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabir'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Tekin ve beraberindeki çocuklar Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Anıtkabir'deki Atatürk Mozolesi'ne çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

BAKAN TEKİN: ŞANLI MİRASI EVLATLARIMIZA AKTARMAK BİZİM İÇİN ŞEREF BORCUDUR

Bakan Tekin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu şanlı mirası bilimle, kültürle, sanatla bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Sizden aldığımız ilham, milletimizden aldığımız kuvvetle bu cennet vatanı daha da ileri taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun" dedi.