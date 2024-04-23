Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu şanlı mirası bilimle, kültürle, sanatla bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Sizden aldığımız ilham, milletimizden aldığımız kuvvetle bu cennet vatanı daha da ileri taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun" dedi.
• 23 Nisan 2024 - 07:40 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2024 - 07:40 • Son Güncelleme: