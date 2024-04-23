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Gündem Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti
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Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu şanlı mirası bilimle, kültürle, sanatla bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Sizden aldığımız ilham, milletimizden aldığımız kuvvetle bu cennet vatanı daha da ileri taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun" dedi.

• 23 Nisan 2024 - 07:40 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2024 - 07:40 • Son Güncelleme:
1 Türkiye 23 Nisanı kutluyor Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabiri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle ilk tören Anıtkabir’de yapıldı. Tekin, 40’ı öğretmen olmak üzere Anadolu'nun 7 bölgesini temsilen gelen öğrencilerden oluşan 100 kişilik heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

2 BU CENNET VATANI DAHA DA İLERİ TAŞIMA KARARLILIĞINDAYIZ

'BU CENNET VATANI DAHA DA İLERİ TAŞIMA KARARLILIĞINDAYIZ'

Heyetle ile Aslanlı Yol’da yürüyen Bakan Tekin, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

3 Türkiye 23 Nisanı kutluyor Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabiri ziyaret etti

"Ebedi istirahatgâhınız Anıtkabir’de huzurlarınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ve istiklalimiz için verdiğimiz büyük mücadelenin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, büyük bir coşku ve şükranla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. ‘Hâkimiyet, bilâ-kayd ü şart milletindir.' ilkesiyle şekillenen bağımsızlık mücadelemizin yarını, evlatlarımızın omuzlarında yükselmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bu şanlı mirası, bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Çünkü biliyoruz ki ‘dehay-i millîmizin inkişaf-ı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.’ Sizden aldığımız ilham ve aziz milletimizden aldığımız kuvvetle, bu cennet vatanı daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun!”

4 Türkiye 23 Nisanı kutluyor Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabiri ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

5 TBMM BAŞKANI, BERABERİNDEKİ HEYETLE ANITKABİRDE

TBMM BAŞKANI, BERABERİNDEKİ HEYETLE ANITKABİR'DE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki heyetle Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

6 Türkiye 23 Nisanı kutluyor Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabiri ziyaret etti

TBMM Genel Kurulu’nda dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Özel Oturumu düzenlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, özel oturumu açışında “(Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir) düsturu altında, inşallah aranızdan çok sayıda evladımızın gelecekte bu Meclis çatısı altında ülkeyi yöneteceğini biliyoruz” dedi. TBMM’nin kuruluşunun, sadece siyasi bir hatırlamanın ötesinde, geleceğe ait umutların tekrarlandığı bir gün olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Böylesine önemli bir günü çocuklarına armağan etmiş olan bir milletin evlatlarıyız. Türkiye’nin bu anlamda geleceği olan sizlersiniz.” ifadesini kullandı.

7 ‘Hayır’ oyu güldürdü

‘Hayır’ oyu güldürdü

Kurtulmuş konuşmasının ardından Genel Kurul yönetimini çocuklara devretmek amacıyla Başkanlık Divanı seçimi için verilen önergeyi okutup, oya sundu. Önergeye “hayır” oyu veren çocukların olması Genel Kurul Salonu’nda gülüşmelere neden oldu. Kurtulmuş, esprili şekilde önergenin oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti. Kabul edilen önerge doğrultusunda Kurtulmuş, Başkanlık koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan’a devretti. Başkanlık Divanı’ndaki katip üye koltuklarına da 4. sınıf öğrencileri Defne Dadakoğlu ile Mehmet Ömür Bakan oturdu.

8 ‘Uzay macerası sürecek’

‘Uzay macerası sürecek’

Aysima Arslan, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında insanlı ilk uzay yolculuğunun gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu adımın, geleceğin teminatı olan çocukların hayallerini, uzayın sonsuz derinliklerine kadar taşıyabilecek bir fırsat sunduğunu belirtti. Arslan, “Bu girişimin ilk olduğunun farkında olduğum kadar, son olmadığına olan inancım da tamdır. Aziz milletimizin nice gençleri devletimizin açtığı bu ufukta ülkemizin uzay macerasını sürdürecektir” dedi.

9 Türkiye 23 Nisanı kutluyor Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabiri ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik Temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kurtulmuş, milletvekilleri ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından ödüller verildi. Genel Kurul’da daha sonra Çocuk Özel Oturumu Bildirisi okunarak, oylandı. Özel oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bazı milletvekilleri de izledi.

10 Onur konuğu Filistinli Laya

Onur konuğu Filistinli Laya

Kurtulmuş dün ayrıca TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında, 28 ülkeden gelen dünya çocuklarını Tören Salonu’nda kabul etti. Onur konuğu olarak davet edilen Filistinli 12 yaşındaki Laya Abdulnaser Naser Abuzeineh Filistinli çocukların durumu konusunda farkındalık yaratılması için çaba gösteren Kurtulmuş’a teşekkür ederek, “Filistinli çocuklar kuşatmayı yaşadılar, bombalarla karşılaştılar, ülkelerine tutunmayı öğrendiler, özgürleşmeye doğru ilerlediler. Aziz Kudüs’ümüzün minarelerine Filistin bayrağı çekilmesine öncülük ediyoruz” dedi.

11 Türkiye’yi duygulandıran Poyraz’a 23 Nisan jesti

Türkiye’yi duygulandıran Poyraz’a 23 Nisan jesti

23 Nisan Ulusal Egemenlik Temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kurtulmuş, milletvekilleri ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından ödüller verildi. Genel Kurul’da daha sonra Çocuk Özel Oturumu Bildirisi okunarak, oylandı. Özel oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bazı milletvekilleri de izledi.

12 Türkiye 23 Nisanı kutluyor Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabiri ziyaret etti

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Poyraz Kaçmaz, ailesi ile birlikte geçen 17 Şubat’ta Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne gitti. Anne ve babası acil servise muayeneye giderken, Poyraz ise bahçeye çıktı. ‘Vatan bir bütündür parçalanamaz’ ve ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sözlerinin yazılı olduğu büstün üzerindeki tozu ıslak mendille temizledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada çok paylaşılan ve Atatürk sevgisiyle izleyenleri duygulandıran Poyraz’ı İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Poyraz’ı ziyaret etti. Ekipler, Poyraz’a Atatürk posteri ve polis şapkası hediye edip, motosikletle tur attırdı. -DHA

13 Süper kahramanlarla kutladılar

Süper kahramanlarla kutladılar

Ankara’da Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği 3 günlük 23 Nisan Çocuk Şenliği dün de devam etti. Caddeler ve meydanlar Türk Bayrakları ile donatılarak ilçe adeta kırmızı beyaza büründü. Yüz boyamadan taş boyamaya, oyun alanlarından DJ performansına birçok etkinliğin yapıldığı günde çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile hep bir ağızdan marşlar söyledi.

14 Dünya çocukları buluştu

Dünya çocukları buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği “Uluslararası Çocuk Festivali”ne 14 ülkeden 350 çocuğun yanı sıra Ankara ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Malatya ve Hatay’dan gelen çocuklar da katılıyor. Festival kapsamında dün düzenlenen ve çocukların katıldığı kortej yürüyüşünü vatandaşlar sokaklardan, evlerinden ve iş yerlerinden izledi. Kortejin ardından Sivil Toplumun Sesi Korosu ile çocukların yer aldığı Umut Işığı Korosu konser verdi. Çocuklar kentin farklı yerlerindeki alışveriş merkezlerinde gösteri sundu.

15 Toplu ulaşım bugün ücretsiz

Toplu ulaşım bugün ücretsiz

Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir’de Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı metrolar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray, İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir’de İZBAN ücretsiz olacak. -ANKARA Milliyet

16 Balkanlar’ın çocukları Tekirdağ’da buluştu

Balkanlar’ın çocukları Tekirdağ’da buluştu

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hükümet Caddesi’nde kortej yürüyüşü düzenlendi. Türkiye, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere 6 ülkeden gelerek Tekirdağ’da toplanan öğrencilerin katılımıyla dev kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar bugün sahil dolgu alanında devam edecek.

17 81 yıl sonra aynı şiiri okudu

81 yıl sonra aynı şiiri okudu

Antalya’nın Akseki ilçesi Alaçeşme mahallesinde yalnız başına yaşayan 88 yaşındaki 3 çocuk 6 torun sahibi Rahime Uslu, 23 Nisan 1944’deki törenlerde okuduğu Hasan Ali Yücel’in “23 Nisan” şiirini okuyarak geçmişi yaşadı. Çocukluğunda 23 Nisanı büyük coşkuyla kutladıklarını anlatan Rahime Nine, “Bizlere şekerler dağıtırlardı. Öğretmenlerimizin ellerini öperdik. Köylerde okullar açıktı. Okullar öğrenci doluydu. Tabi ki, köyler kalabalıktı. Bizim dönemimizdeki bayramlar yok, onlar kayboldu. O günleri gerçekten çok özlüyorum” dedi.

18 Miniklerin dev heyecanı

Miniklerin dev heyecanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk gelişim merkezlerinde de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören miniklerin bayram coşkusu, yaptıkları gösterilere de yansıdı. miniklerin performansı aileleri tarafından ayakta alkışlandı

19 Türkiye 23 Nisanı kutluyor Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabiri ziyaret etti

Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve demokrasinin gelişimine ev sahipliği yapan üç Meclis binası bulunuyor. TBMM günümüzdeki binasına geçinceye kadar iki ayrı binada faaliyette bulundu.

BİRİNCİ MECLİS

Birinci TBMM binasının tarihi 1915 yılına dayanıyor. Binanın projesi Mimar Salim Bey tarafından yapıldı. Projeyi yürütme görevi İttihat ve Terakki Fırkası Ankara temsilcisi Memduh Şevket (Esendal) Bey’e, projenin yapım işi ise Kolordunun Askeri Mimarı Hasip Bey’e verildi. Hasip Bey, Kurtuluş Savaşı sırasında şehit düştü. Savaş nedeniyle yarım kalan bina Necati Bey tarafından tamamlandı. Türk mimari stilinde olan iki katlı binanın en belirgin özelliği duvarlarında Ankara taşı (andezit) kullanılmış olması. Birinci TBMM binası, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasından, 15 Ekim 1924 tarihine kadar hizmet verdi. 1961’de müze haline dönüştürülen bina, 23 Nisan 1981 tarihinde ise “Kurtuluş Savaşı Müzesi” olarak ziyarete açıldı.

20 Türkiye 23 Nisanı kutluyor Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabiri ziyaret etti

İKİNCİ MECLİS

İkinci TBMM binası, 18 Ekim 1924 tarihinden 1960 yılına kadar hizmet verdi. Mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli (Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi) olarak tasarlanan bina, bodrum üzerine iki kat olarak kesme taştan inşa edildi. Pencerelerde görülen kemerler, cephelerdeki çini panolar, geniş saçaklar, Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin kullanıldığı kalem işi süslemeli ahşap tavanlar Cumhuriyet dönemi mimarisini yansıtıyor. Bina 30 Ekim 1981 tarihinde “Cumhuriyet Müzesi” olarak ziyarete açıldı.

21 Türkiye 23 Nisanı kutluyor Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklar Anıtkabiri ziyaret etti

ATATÜRK DÖNEMİNDE BAŞLADI

- BUGÜNKÜ MECLİS: Doğrudan Meclis binası olarak tasarlanan bugünkü TBMM binasının yapımına ise Mustafa Kemal Atatürk döneminde karar verildi. 4 Aralık 1936 tarihli Riyaset Divanı (Başkanlık Divanı) Kararı ve 11 Ocak 1937 tarihli 3090 Sayılı Kanun’la yeni bir meclis binasının yapımına karar verildi. Kanunda yapılacak binanın Türkiye Cumhuriyeti’ne yaraşır bir abide niteliğini taşıması koşulu benimsendi. Bu kapsamda binanın yapımıyla ilgili bir inşaat komisyonu kuruldu ve uluslararası bir proje yarışması düzenlenmldi. 14 projenin katıldığı yarışma, 28 Ocak 1938’de sona erdi ve uluslararası üne sahip mimarların oluşturduğu jüri (Hollandalı M. Dudak, İsveçli I. Tengbom, İngiliz H.Robertson), bu projelerin arasından üç projeyi de birinciliğe layık gördü. Neoklasik üsluba göre tasarlanmış bu üç proje arasından Mustafa Kemal Atatürk’ün de beğendiği Prof. Dr. Clemens Holzmeister’in projesi üzerinde karar kılındı.

22 1960 YILINDA İNŞAATI TAMAMLANDI

1960 YILINDA İNŞAATI TAMAMLANDI

II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’yi de birçok açıdan etkilemesi üzerine inşaatın yapımına 1941 yılında ara verildi. 29 Temmuz 1942 tarihinde yapımına yeniden başlandı. Prof. Dr. Holzmeister’in öğrencilerinden Mimar Ziya Payzın, yapı detaylarının çizimi için görevlendirildi. 1947’de kaba inşaatı tamamlandı. Aynı yıl inşaat Bayındırlık Bakanlığı’na devredildi. 1948’de ise Mimar Ziya Payzın, Prof. Dr. Holzmeister’in temsilcisi sıfatıyla inşaat çalışmalarını bizzat yürüttü. 1960 yılında inşaatı tamamen bitirilen bugünkü TBMM binası, 6 Ocak 1961 tarihinde Kurucu Meclis toplantısıyla hizmete açıldı.