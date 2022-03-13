UnkapanÄ± Köprüsü tek yönlü olarak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±
UnkapanÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki baÄŸlantÄ± noktasÄ±nda yine ayrÄ±lma oldu. KÃ¶prÃ¼nÃ¼n Fatih istikameti trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. BeyoÄŸlu istikametinde ise trafik normal akÄ±ÅŸÄ±nda devam ediyor.Â
13.03.2022 - 12:11 |
Fatih ve BeyoÄŸlu'nu birbirine baÄŸlayan 88 yÄ±llÄ±k UnkapanÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼ cuma gÃ¼nÃ¼ de ikiye ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¶prÃ¼nÃ¼n baÄŸlantÄ± noktalarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 20 santimlik boÅŸluk oluÅŸmuÅŸtu. KÃ¶prÃ¼ giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± trafiÄŸe kapatan polis ekipleri, Ä°BB yetkililerine haber vermiÅŸti. Olay yerine gelen Ä°BB ekipleri, karadan ve denizden kÃ¶prÃ¼deki ayrÄ±lmaya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Saatler sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼ trafiÄŸe aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
UnkapanÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki baÄŸlantÄ± noktasÄ±nda bugÃ¼n yine ayrÄ±lma oldu. KÃ¶prÃ¼nÃ¼n Fatih istikameti trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. BeyoÄŸlu istikametinde ise trafik normal akÄ±ÅŸÄ±nda devam ediyor.
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