Yeni kar yağışı dalgası geliyor! Kar hayatı felç edecek! Kar için tarih verildi! Çarşamba günü...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGAZİANTEP °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİİRT °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıŞANLIURFA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı