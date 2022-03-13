Yeni kar yağışı dalgası geliyor! Kar hayatı felç edecek! Kar için tarih verildi! Çarşamba günü...
Kar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji'den flaş uyarı. Yeni kar dalgası geliyor. Kar hayatı felç edecek. Vatandaşlar ise 'kar ne zaman bitecek?' sorusunun cevabını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Meteoroloji'den alına son dakika bilgisine göre, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken yağış nedeniyle birçok sürücünün otomobilleri ile trafiğe çıkmaması sonrası yollar boş kaldı. Otobüs, metrobüs duraklarında işe gidenlerin olduğu görülürken, boş kalan E5 Karayolu havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’da bugün akşama kadar aralıklı yerel kar yağışı devam edecek. Akşam yağış kesiliyor. Çarşamba akşamı yağmur ile geliyor. Sıcaklık gündüz 3 gece -3 C. Marmara’da sadece İstanbul Yalova Balıkesir hattında kar var” şeklinde açıklama yaptı.
Prof. Dr. Şen, “İstanbul’da kar kalınlıkları Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 20, Atatürk Havalimanı’nda 21, İstanbul Havaalanı’nda 12 cm ölçülmüş. Şile de benim bulunduğum yerde (denizden 100m yüksek) 40cm. Güneş aralıklı kendini gösterecek. Rüzgar fazla yok. Giyinip dolaşmak için bu kışın son fırsatı.
Güneş gözlüğü takın. Bugün Batıda yağış kesiliyor akşam iç Anadolu’da yağış kesiliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar var. Doğu Anadolu’da kar devam ediyor” dedi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİN KAR UYARISI YAPILDI
İstanbul'u etkisi altına alan Aybar kar fırtınası sonrası birkaç uzman isim yeni kar uyarısında bulundu. Pazartesi günü etkisini hafifleterek kenti terk etmesi beklenen Aybar kar fırtınasının ardından Çarşamba günü ise yeni yağış dalgası İstanbul'a girecek.
Kar, bugün öğleden sonra İstanbul'u terk edecek. Ancak uzmanlar 18 Mart Cuma günü yine bir Sibirya dalgasının gelebileceği konusunda uzman isimlerden uyarı geldi.
20 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji'den 20 il için yapılan "sarı" ve "turuncu" uyarıda, İstanbul ve Yalova'da kar, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaz örtüye büründü. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.
E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı.
Az sayıda aracın yollarda olduğu E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikameti dron ile havadan görüntülendi.
Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin kar nedeniyle tuzlama ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlıKIRKLARELİ °C, 6°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 4°CParçalı bulutluİZMİR °C, 9°CParçalı bulutluMANİSA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKIRŞEHİR °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 0°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 4°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıZONGULDAK °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıVAN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGAZİANTEP °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİİRT °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıŞANLIURFA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı