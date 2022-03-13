Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altında kritik gün! Ve belli oluyor! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın...

Bu dip seviyeleri test eden paritelerde yüksekten gümüş, altın, döviz almış yatırımcısına da pariteye geçme yani euro alma, sterlin almak gibi dip seviyelerde olan paritelere geçmek için bana göre fırsat. Elinizde altın dolar varsa bunu parite yapmak için değerlendirebilirsiniz uyarım önümüzdeki hafta da geçerli olacaktır.' dedi.