Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altında kritik gün! Ve belli oluyor! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altında kritik gün. Altın fiyatları belli oluyor. Geride kalan haftada Altın fiyatlarında rekorun kapısından dönüldü. Fiyatlarda en belirleyici aktör yine Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş oldu. Gelişmeleri yakından takip eden Altın Fiyatları önce sert yükseldi ardından da tekrar düşüşe geçti. Altın fiyatlarını yakından ilgilendirecek en önemli gelişme çarşamba günü yaşanacak. ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve sonrasın Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Fed'in çarşamba günü faiz artışı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Basın toplantısında verilen mesajlar da altın fiyatları için kritik olacak. Öte yandan Gram Altın oldukça dalgalı bir seyir izlediği haftayı geride bıraktı. Pazartesi günü 30 TL'lik bir hareketle 898 TL ile 928 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın haftanın ilk gününü 923 TL'den tamamladı. Salı günü ons altında yaşanan yükselişle birlikte yönünü yukarı çeviren gram altın haftalık gün içi zirvesine yükseldi. EN yüksek 969 TL değerini alan gram altın, en düşük ise 916 TL olduktan sonra kapanışı 955 TL seviyesinde yaptı. Gram altın çarşamba günü ise yönünü aşağı çevirdi. Gün içerisinde en yüksek 965 TL olan gram altın, en düşük ise 931 TL seviyesine indikten sonra gün sonunda 939 TL değerini aldı. Perşembe günü geldiğinde gram altın tekrar yükselişe geçti. Gün içerisinde 963 TL'ye kadar yükselen gram altın, en düşük ise 927 TL değerini aldı. Gram altın kapanışı ise 955 TL'den yaptı. Haftanın son gününde kazanımlarının bir kısmını daha geri veren gram altın son gününü 924 TL ile 960 TL arasında dalgalanarak geçirdiği haftayı 942 TL'den tamamladı. Böylece kapanış değerleri dikkate alındığında gram altın haftayı yüzde 2.05 artış ile tamamladı.
Ons altın rekorun kapısından döndüğü haftayı düşüşle tamamlarken, gram altın yükseliş eğilimini sürdürdü. Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşta yaşanan gelişmelerin yakından etkilediği altın fiyatlarında kritik gün Fed'in faiz kararının açıklanacağı çarşamba günü olacak.
Ons Altın haftaya oldukça hareketli başladı. Pazartesi günü bin 961 dolar ile 2 bin 2 dolar arasında geniş bir bantta dalgalanan ons altın gün sonunda kapanışı bin 996 dolardan yaptı.
Ons altından haftanın en önemli yükselişi ise salı günü yaşandı. Ons altın gün içi en düşük 1981 dolar, en yüksek ise 2 bin 70 dolara yükselerek rekorun kapısından döndü. Ons altın gün sonunda ise 2 bin 51 dolar değerini aldı.
Ons altın çarşamba günü ise yönünü tekrar aşağı çevirdi. Gün içerisinde en yüksek 2 bin 59 dolar seviyesine çıkan ons altın, en düşük bin 976 doları gördükten sonra gün sonunda bin 993 dolara yerleşti.
Perşembe günü ons altının en sakin geçirdiği günlerden biri oldu. Gün içerisinde yatay bir seyir izleyen ons altın, en düşük bin 970 dolar en yüksek ise 2 bin 9 dolar seviyesine çıktıktan sonra kapanışı bin 997 dolardan yaptı.
HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Ons altın cuma günü ise hafta içerisindeki kazanımlarını geri verdi. Gün içerisinde bin 958 dolara kadar düşen ons altın en yüksek ise bin 999 dolar değerini aldı. Ons altın haftayı ise bin 986 dolardan tamamladı.Böylece kapanış değerleri dikkate alındığında ons altın haftayı yüzde 0.50 düşüşle tamamlamış oldu.
KRİTİK GÜN ÇARŞAMBA
Altın fiyatlarını yakından ilgilendirecek en önemli gelişme çarşamba günü yaşanacak. ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve sonrasın Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Fed'in çarşamba günü faiz artışı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Basın toplantısında verilen mesajlar da altın fiyatları için kritik olacak.
GRAM ALTIN YÜKSELDİ
Gram Altın oldukça dalgalı bir seyir izlediği haftayı geride bıraktı. Pazartesi günü 30 TL'lik bir hareketle 898 TL ile 928 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın haftanın ilk gününü 923 TL'den tamamladı.
Salı günü ons altında yaşanan yükselişle birlikte yönünü yukarı çeviren gram altın haftalık gün içi zirvesine yükseldi. EN yüksek 969 TL değerini alan gram altın, en düşük ise 916 TL olduktan sonra kapanışı 955 TL seviyesinde yaptı.
Gram altın çarşamba günü ise yönünü aşağı çevirdi. Gün içerisinde en yüksek 965 TL olan gram altın, en düşük ise 931 TL seviyesine indikten sonra gün sonunda 939 TL değerini aldı.
Perşembe günü geldiğinde gram altın tekrar yükselişe geçti. Gün içerisinde 963 TL'ye kadar yükselen gram altın, en düşük ise 927 TL değerini aldı. Gram altın kapanışı ise 955 TL'den yaptı.
Haftanın son gününde kazanımlarının bir kısmını daha geri veren gram altın son gününü 924 TL ile 960 TL arasında dalgalanarak geçirdiği haftayı 942 TL'den tamamladı.
Böylece kapanış değerleri dikkate alındığında gram altın haftayı yüzde 2.05 artış ile tamamladı.
UZMANLAR NE DİYOR?
Altın fiyatları hakkında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altına yatırım yapan kişilere “2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik' sözleriyle uyarıda bulundu.
Sözlerine “Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, partiler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var' diyerek devam eden İslam Memiş küresel piyasalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Savaş ve pandemi süreci yüzünden dalgalanmalar yaşayan piyasalar hakkında yatırımcıları uyaran İslam Memiş “Euro dolar paritesi 1.09 seviyesinde. Dip seviyelere geldi. Yüksekten dolar, euro, altın alan yatırımcılar bir noktada çıkış fırsatı buluyorlar.
Bu dip seviyeleri test eden paritelerde yüksekten gümüş, altın, döviz almış yatırımcısına da pariteye geçme yani euro alma, sterlin almak gibi dip seviyelerde olan paritelere geçmek için bana göre fırsat. Elinizde altın dolar varsa bunu parite yapmak için değerlendirebilirsiniz uyarım önümüzdeki hafta da geçerli olacaktır.' dedi.
Altın fiyatlarında bu haftaya dikkat çeken İslam Memiş 'Gram altın ise dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerle tekrar yükselişe geçirdi. Altının ons fiyatı ise 1947 dolar seviyesinde. Geçen hafta 1974 dolarla son 18 ayın en yüksek seviyesini test etmişti. Bu hafta da 1950 dolar ile 13 ayın zirvesini gördü. Önümüzdeki hafta hangi ayın zirvesinde olacağız göreceğiz. Hafiften kademe aşağıya düşüyor.' dedi.
ALTINI DÜŞÜREN 3 SEBEP!
Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ise şu açıklamayı yaptı: "2021 yılının ikinci yarısında 1800 dolar etrafında yatay seyreden ons altın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden güç bularak beş haftada 2070 dolara kadar yükseldi. Bu periyotta savaş, hız kazanan enflasyon ve eş zamanlı düşen ABD tahvil faizleri altın adına bulunmaz nimetti. Son 3 işlem gününde ise şartlar değişti ve ons yeniden 2000 dolar altına geriledi.
Bu harekete; 1- Düşen petrol fiyatları ve bu nedenle enflasyon korkusunda yumuşama2- Yeniden seçeneklerden biri halini alan Ukrayna-Rusya uzlaşma ihtimali3- Bu iki gelişmenin etkisiyle bir haftada yüzde 1,73'den yüzde 1,98'e yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri neden oldu.
Altın cephesinde ibrenin kalıcı olarak yukarı dönebilmesi için yeniden enflasyon korkusunun güç kazanmasına ihtiyaç var. Bu konuda en belirleyici cephe de yine enerji fiyatları olmaya devam edecektir. Ancak petrol zayıf ve Avrupa Rusya'ya uyguladığı yaptırımları enerji fiyatlarını da içerecek şekilde genişletmedikçe bu kolay görünmüyor. Hal böyle olunca da eyvah Fed faiz artırımları başlıyor ana teması ile kısa vadede altında (dolar bazında) bir parça daha gerileme görmemiz muhtemel."