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GündemUkraynalı savaş mağduru çocuk Antalya'da kulaklarına kavuşacak! Dokularından kulak yapılacak
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Ukraynalı savaş mağduru çocuk Antalya'da kulaklarına kavuşacak! Dokularından kulak yapılacak

Ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavisi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'a kendi dokularından kulak yapılacak. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Çocuk ciddi bir rehabilitasyon da alıyor. Antalya'ya geldiğinde çok ürkekti. Artık çok mutlu. Biz onun ailesi olduk. Doktorlar ve hemşirelerle şakalar yapıyor. Tedavi süreci devam ediyor. Kulakları yok' dedi.

AA
• 11 Nisan 2025 - 10:28 • Son Güncelleme:
AA
• 11 Nisan 2025 - 10:28 • Son Güncelleme:
1Ukraynalı savaş mağduru çocuk Antalyada kulaklarına kavuşacak Dokularından kulak yapılacak

Ukrayna'da "Ablefaron-makrostomi sendromu" hastalığıyla dünyaya gelen Myhailo Popazav, 3 yıl önce ülkesindeki savaş nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde tedavisi için Türkiye'ye getirildi.

2Ukraynalı savaş mağduru çocuk Antalyada kulaklarına kavuşacak Dokularından kulak yapılacak

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süren tedavilerin ardından geçirdiği 15 operasyonla göz kapakları ve ağzı yapılan Popazav'a bu sefer de kendi dokularından kulak yapılacağı belirtildi.

3ARTIK ÇOK MUTLU

'ARTIK ÇOK MUTLU'

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, savaş mağduru yetim çocuğun 3 yıl önce hastaneye geldiğinde görüntüsünün normal çocuklara göre hayli farklı olduğunu, hem alt hem üst göz kapaklarının, iki kulağı ve saçının olmadığını, ağzının çok büyük olduğunu söyledi.

4Ukraynalı savaş mağduru çocuk Antalyada kulaklarına kavuşacak Dokularından kulak yapılacak

Özkan, ağız ve göz kapaklarıyla ilgili sorunu operasyonlar ile çözdüklerini ifade etti. Çocuğun Antalya'ya geldiği hali ile bugünkü halinin çok farklı olduğunu anlatan Özkan, "Çocuk ciddi bir rehabilitasyon da alıyor. Antalya'ya geldiğinde çok ürkekti. Artık çok mutlu. Biz onun ailesi olduk. Doktorlar ve hemşirelerle şakalar yapıyor. Tedavi süreci devam ediyor. Kulakları yok.

5Ukraynalı savaş mağduru çocuk Antalyada kulaklarına kavuşacak Dokularından kulak yapılacak

Dış kulak kepçesini yapmak için operasyon yapacağız. Kendi dokularından muhtemelen kaburgalarından tekrar bir kulak oluşturacağız." dedi.