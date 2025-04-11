Ukraynalı savaş mağduru çocuk Antalya'da kulaklarına kavuşacak! Dokularından kulak yapılacak
Ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavisi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'a kendi dokularından kulak yapılacak. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Çocuk ciddi bir rehabilitasyon da alıyor. Antalya'ya geldiğinde çok ürkekti. Artık çok mutlu. Biz onun ailesi olduk. Doktorlar ve hemşirelerle şakalar yapıyor. Tedavi süreci devam ediyor. Kulakları yok' dedi.
AA
• 11 Nisan 2025 - 10:28 • Son Güncelleme:
AA
• 11 Nisan 2025 - 10:28 • Son Güncelleme: