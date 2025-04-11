Ukraynalı savaş mağduru çocuk Antalya'da kulaklarına kavuşacak! Dokularından kulak yapılacak

Özkan, ağız ve göz kapaklarıyla ilgili sorunu operasyonlar ile çözdüklerini ifade etti. Çocuğun Antalya'ya geldiği hali ile bugünkü halinin çok farklı olduğunu anlatan Özkan, "Çocuk ciddi bir rehabilitasyon da alıyor. Antalya'ya geldiğinde çok ürkekti. Artık çok mutlu. Biz onun ailesi olduk. Doktorlar ve hemşirelerle şakalar yapıyor. Tedavi süreci devam ediyor. Kulakları yok.