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Ukrayna'dan Tekirdağ'a buğday getiren geminin yükü boşaltıldı

Ukrayna'dan 2 gün önce gelen ve 3 bin 500 ton buğday taşıyan 'Sormovskıy 121' isimli geminin yükü, yanaştığı Tekirdağ Limanı'nda boşaltıldı.

18.08.2022 - 17:37 | | Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)
Ukrayna'dan Tekirdağ'a buğday getiren geminin yükü boşaltıldı

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan ve 2 gün önce Tekirdağ açıklarında demirlenen 'Sormovskıy 121' isimli geminin gümrük işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ Limanı'na yanaşan gemide, Gümrük Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune aldı. İşlemler sonrası gemiden indirilen buğdayın işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacağı öğrenildi.

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