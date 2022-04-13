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Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için en kritik arabulucu olmayı sürdürüyor... Ukrayna'da gözaltına alınan Muhalefet Platformu - Yaşam İçin Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, muhalif siyasetçinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

13.04.2022 - 18:50 |
Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Oksana Marçenko, kişisel Youtube hesabından bir mesaj yayınladı. "Çok saygıdeğer Erdoğan" hitabıyla başladığı mesajında Marçenko, Viktor Medvedçuk'un eşi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Miktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenski'nin kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Dava önce siyasi bir davada eşimi mahkûm etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlâl etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şeyi, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırızı. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum."

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Rus Sputnik yayın kuruluşunun aktardığı habere göre; Marçenko yardım çağrısına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğu olduğunuzu birçok kez dile getirdiğiniz. Rusya'nın da dostusunuz. Bunan inanıyorum. Türkiye'de "İyi dost kara günde belli olur" derler. Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok korkuyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar."

Oksana Marçenko bu konuşmasının sonunda Medvedçuk'un kurtarılması için Erdoğan'dan nüfuzunu kullanmasını istedi.

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