İbrahim Kalın'dan Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması: Türkiye dengeli tutumunu koruyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna krizinin derinleştiğini bildirerek yeni soğuk savaş dönemine girildiğini açıkladı. Kalın bu süreçte 'Türkiye dengeli tutumunu koruyacak' açıklaması yaptı.
13.04.2022 - 18:15 |
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde;
* Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak.
* Yeni bir soğuk Savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek.
* Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak.
* Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.