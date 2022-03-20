Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan yeni görüntüler!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında gösterdi.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, “Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum.” ifadeleri kullanıldı.

TOGG'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."

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TOGG'UN CES FUARINDAKİ SIRALAMASI BELLİ OLDU

Öte yandan Türkiye'nin otomobili TOGG, Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) dünya sahnesine çıkmıştı. TOGG, yeni yapılan açıklamaya göre CES’in 'En İyi 20 Markası'ndan biri olarak seçilmişti.

TOGG'dan yapılan yeni açıklamada, "Exhibitor’ın 2300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6’ncı sırada yerimizi aldık." ifadeleri kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vagas kentinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022), TOGG'un dünya lasmanını yaptıklarını söylemişti. Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" demişti. Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu yarışta biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuşmuştu.

TESCİL EDİLDİ

Karakaş, "Akıllı cihazımızı, kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladık ve her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduk. Bu özelliklerimizi temsil eden Use - Case Mobility kavramını tüm dünyaya anlatıp, tescil ettirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Karakaş, "TOGG'u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturuyoruz. Farasis Energy ortaklığıyla kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri şirketiyle bataryamızı kendimiz üreteceğiz. Batarya ürün gamı ile hem her tür elektrikli araç için batarya temin etmeyi hem de otomotiv dışı sektörlerde de önemli bir enerji depolama sistemleri sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz" diye konuşmuştu

'DEĞERLİ' LOGO

Karakaş, "Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Markamız duygusal Doğu ve rasyonel Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil ediyor; Doğu ve Batı'nın kesişim noktasında TOGG var. Logomuz aynı zamanda bir teknoloji şirketi olduğumuzu vurguluyor" ifadelerini kullanmıştı.

DİNAMİK FASTBACK

TOGG’un CES 2022’de dünyaya tanıttığı vizyon otomobili, Murat Günak liderliğinde Pininfarina stratejik ortaklığıyla tasarlanıp, Turkish Cargo uçağıyla ABD’ye getirilmişti. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği otomobil, dinamik ve yenilikçi bir fastback olarak tanımlanmıştı. CES’te vizyon otomobilinin yanına yerleştirilen, geri kazanılan plastikten 1001 saatte üç boyutlu yazıcıda oluşturulan zeytin ağacı, TOGG’un doğayı ve doğalı kirletmemek kadar geri dönüşüme verdiği önemi de sanatla ifade ediyor.

SANATSAL DOKUNUŞ

CES’teki standın girişinde TOGG logosu şeklinde yerleştirilen 4 ekrandan, şirketin vizyonu da yansıtılmıştı. Sanatçı Güvenç Özel’in, ‘Kelimelerin Anlamlarının Görselleştirilmesi’ adlı dijital çalışma standda gösterildi. Ünlü tasarımcı Arzu Kaprol da TOGG ekibinin kıyafetlerini TOGG mavisi konseptiyle tasarladı.

2030’A KADAR 5 MİLYON ARAÇ

2030’a kadar 5 farklı segmentte 1 milyon adet araç üretmeyi planladıklarını belirten Karakaş, “2022 sonunda ilk aracımızı banttan indireceğiz. 2023’ün ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak. Otomobilimiz, doğuştan elektrikli ilk SUV olacak. Ardından sedan ve hatchback modelleri üretime girecek. Takip eden yıllarda B - SUV ve C - MPV’nin de katılmasıyla 5 modellik ürün gamı tamamlanacak” diye konuşmuştu.