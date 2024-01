Türkiye’nin uzay rüyası gerçekleşiyor! Alper Gezeravcı'dan mesaj var

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna saatler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı’yla fırlatma öncesi görüntülü konuşma yaptı. Bakan Kacır’ın, görüşmede “Az önce bugün içerisinde kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA’dan onay alındığını bize ilettiler” ifadesi üzerine Alper Gezeravcı, “Mutabıkız Sayın Bakanım" ifadesini kullandı.

Bugün bu görevin gerçekleşmesini hep birlikte beklediklerini belirten Bakan Kacır, “Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Siz, her zamanki gibi çok hazırsınız” dedi.



“Milletimizin hayallerini ufkun ötesine taşıyacak”

Bakan Kacır, "Allah'ın izniyle inşallah, hayırla gideceksiniz, milletimizin hayallerini ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya sonra da Türkiye’mize döneceksiniz. İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah’a emanet olun, yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu gerçekleştirecek Astronot Alper Gezeravcı milletimize “Allahaısmarladık” diyerek selamlarını iletti.



O’nunla gurur duyuyoruz.



Türk Milleti nefesini tuttu, tarihi anı bekliyor.



19 Ocak 2024 00:49⏳#GururDuyTürkiye 🚀👩‍🚀🇹🇷 pic.twitter.com/VP9jvHcsHi — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 18, 2024

Haberin Devamı

Gezeravcı da dünkü gecikmenin işin doğasında olduğunu kaydederek, "Dünkü gecikmede gönül isterdi ki planlı ve zamanında gerçekleşsin ama bunlar zaten işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil, başından beri olabilecek her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek her türlü, bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Bu, şimdi değil bir yıl sonra da olsa zihnimiz, her şekliyle hazırız, fiziksel ve mental olarak” dedi.Gezeravcı, "Başta Cumhurbaşkanımız, sizler ve bütün milletimizin bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühleri için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah’ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.Dün fırlatmanın saatler kala teknik bir arıza nedeniyle ertelenmesinin ardından Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.

SpaceX tarafından yapılan açıklamada, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16.49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80" ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı