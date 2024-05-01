Bakan Fidan: Türkiye, İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezya DIşişleri Bakanı Retno Marsudi ile temaslarda bulundu. Bakan Fidan, iki ülke arasında terör başta olmak üzere birçok sorunun masaya yatırıldığını ifade etti. Bakan Fidan ayrıca iki ülkenin Filistin konusunu konuştuklarını belirterek iki tarafın aynı görüşleri paylaştığını belirtti. Bakan Fidan ayrıca Filistin'in uluslararası arenada tanınması için 'dost ülkeler' ile ortak bir çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının detayları şöyle:

"21. yüzyılda Gazze'de açlıktan ölümler yaşanırken, bölgede toplu mezarlar ortaya çıkarken uluslararası toplum daha neyi beklemekte? Artık zorlayıcı tepkilerin meydana gelmesi gerekiyor. İsrail-Filistin meselesinde Batı da bizim tutumumuza yaklaşıyor. İsrail'in suçlarına kefil olan ülkelere ikaz olarak bir kez daha vurgulamak istiyorum. Krizin başından beri Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinin dünyanın dört bir yanında tepki çekeceğini söyledik. Bugün, İsrail'e destek veren ülkelerde halk sokağa dökülmüş durumda. Gazze'de akan kan yalnızca Gazzelilerin kanı değildir"

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İSRAİL'E AÇILAN DAVA

Bakan Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına müdahil olduğunu duyurdu ve "Davanın ilk gününden beri süreci takip ediyoruz. Hukuki çalışmalarımızı tamamlayacağız ve müttefik ülkelerle ne yapabiliriz onun çalışmasını yapacağız" dedi ve Endonezya ile farklı platformlarda Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

DAVANIN DETAYLARI

Güney Afrika geçtiğimiz Ocak ayında İsrail'e Filistin'de sivilleri hedef aldıkları gerekçesiyle soykırım davası açtı. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan davanın düşürülmesi talebini reddetti. Ancak ateşkes çağrısı yapmayan mahkeme, İsrail'den ölümleri durdurmasını talep etti. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların “makul seviyede” ispatladığına hükmetti ve (İsrail'in) davanın düşürülmesi yönündeki talebini reddetti. Lahey merkezli mahkeme, İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm önlemleri almak zorunda olduğuna hükmetti ancak doğrudan ateşkes emri vermekten kaçındı. UAD, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerin, ((Filistinlilerin 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi kapsamında) Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki "korunan grup" tanımını karşıladığını belirtti.

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UAD: TEDBİR KARARLARI ALINMALI

- Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti.

TEDBİR KARARI NEDİR?

Divan’ın kararı, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı hareket edip etmediğine ilişkin olmayıp sadece muhtemel soykırım tehlikesine karşısında oluşacak zararların önüne geçmek için davada nihai karar verilinceye kadar tarafların uyması gereken geçici önlemler anlamına geliyor.

Divan, tedbir taleplerine ilişkin yaptığı incelemede Güney Afrika’nın “makul” gerekçeler sunmasını yeterli bulurken, Gazze’de soykırımın gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin incelemesini davanın esasına ilişkin safhada gerçekleştirecek.

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