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Havaların ısınmasıyla kadınların 'ot' mesaisi başladı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kadınlar, bahar mevsimi ile sarı çiçekler açan ovada, peynir ve çeşitli yemek yapımında kullanılan otları toplamaya başladı.

01.05.2024 - 16:32 | | DHA
Havaların ısınmasıyla kadınların 'ot' mesaisi başladı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ovalar, uzun geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle canlandı. İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsüyle güzel manzaralar oluşturdu.

Havaların ısınmasıyla kadınların ot mesaisi başladı

Fotoğrafçıların da ilgi odağı haline gelen ovada kadınların da ot toplama mesaisi başladı. Kadınlar, yemek ve peynir yapımında kullanılan mendi ve sirik adlı pancar otlarını topladı.

YEMEKLERDE KULLANILIYOR

Pancar toplayan kadınlardan 1 çocuk annesi Safiye Altındaş, "Her yıl mayıs ayın ilk haftasında ovamızda kendiliğinde yetişen doğal bitkileri toplayıp, yemeklerde ve peynirlerde kullanıyoruz. Kadınlarla beraber etrafı karlarla kaplı yemyeşil ova içinde kendiliğinden oluşan sirik pancarı topluyorum. Aslen Azerbaycanlıyım ve 8 yıldır burada yaşıyorum. Bu güzel manzarayla birlikte ot topluyoruz" diye konuştu.

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