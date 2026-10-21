435 bin takipçiye ulaştı! Kadın üretici fideleri internetten satıyor

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Çok kişinin ilgisini çektik sosyal medyada da. Şu anda 435 bin takipçimiz var sosyal medyada; bu şekilde işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Özel tasarım paketlerimiz sayesinde canlı fideyi de Türkiye'nin birçok yerindeki hobiye gönderebiliyoruz. İlaçsız üretime önem veriyoruz. Mümkün olduğunca pestisit kullanmamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili işte hem kendi geliştirdiğim reçetelerim var, doğal yöntemler kullanmaya çalışıyoruz hem de işte hocalarımdan öğrendiğim bilgiler var. Şu anda da tarım okuyorum açıktan, aslen sağlıkçıyım. Bu şekilde üretimimize devam ediyoruz. Şu an kışlıklarımız var, mevsimine uygun üretim yapıyoruz; Nisan'da da yazlıklarımızın satışı devam ediyor" diye konuştu.