Son dakika gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı...
Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den geldi. Açıklanan son hava durumu raporuna göre Orta ve Doğu Karadeniz'de saat 21.00'de, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın saat 08.00'de başlayacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
• 01 Mayıs 2024 - 18:41 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2024 - 18:41 • Son Güncelleme: