Türkiye'den son dakika Montrö açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşına dair açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Biraz önce Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Her ikisi de bu görüşmeyi teyit ediyorlar. hemen Ukrayna - Belarus sınırının diğer tarafında gerçekleşecek. Biz başından beri ev sahipliği yapabileceğimizi söyledik, yer önemli değil bir an önce müzakerelere başlanması önemli.

Bu savaş başlanmadan önce de hazırlıklarımızı yapmıştık, vatandaşlarımıza uyarılarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı tek tek arayarak, mesajlar göndererek bir an önce ayrılmalarını söylemiştik. Ayrıca THY'ye daha büyük gövdeli uçaklar koymasını söylemiştik. Neticede vatandaşlarımız çatışma, savaş başladıktan sonra dönmek istediklerini ilettiler.

Gerekli çalışmaları, gereken gayreti gösteriyoruz. Dün değişik şehirlerden 870 civarında vatandaşımızı Romanya sınırına getirdik. Bugün 580 civarında vatandaşımız da Türkiye'ye girmiş bulunuyor. Kendi imkanlarıyla sınıra gelen vatandaşlarımız da var. Sınırdan kolay geçmeleri için arkadaşlarımızı görevlendirdik.

UKRAYNA'DAKİ VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Şu anda aşağı yukarı 6600 civarında tahliye edilmek istenen vatandaşımız var. Gerek çağrı merkezi, gerek sosyal medya, gerekse Kiev'deki misyonlarımıza başvuran vatandaşlar. Öncelikle can güvenliği. Bazı şehirlerde artık sokak çatışmasına döndü. Şehirde savaş var. Bazı şehirlerden vatandaşımızı şu anda çıkarmaya çalışmak son derece riskli. Vatandaşlarımıza kaldıkları yerden çıkmamalarını istiyoruz.

Buraya getirmek için diğer yöntemleri de deniyoruz. Otobüs ve personel bulma konusunda sıkıntı olunca Türkiye'den otobüsler gönderdik

Şu anda otobüslerimiz Romanya - Ukrayna sınırına gelmiş durumda. Çatışmaların olmadığı yerlere yönlendireceğiz ki oradan vatandaşlarımızı getirebilelim.

Romanya sınırları içinde Romanya'dan otobüsler kiraladık, Köstence havalimanından THY ile vatandaşlarımızı getireceğiz.

Şehirlerde çatışma olduğu için insani ateşkesin sağlanması için de çaba sarf ediyoruz. Ukrayna ve Rusya prensip olarak insani ateşkese uyacaklarını söyledi. Umudumuz yarınki müzakerelerle kalıcı bir ateşkesin olması.

GÖRÜŞME TALEBİ

Denizden ve havadan koridor açılması için Milli Savunma Bakanımız Rusya ile görüşmek için talepte bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 4. gününde devam ederken, Rusya’nın yaptırıma uğramasının ardından paniğe kapılan Rus halkı ATM’lere akın etti.

Rus para birimi rublenin değer kaybetmesi ve Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ardından halk, banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ATM’lerdeki yoğunluk nedeniyle bazı bankamatiklerde para kalmadığı, bu yüzden bazı kişilerin para çekemediği öğrenildi.

MONTRÖ AÇIKLAMASI

Kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin geçişi ile ilgili düzenlemeyi Montrö sözleşmesi yapıyor. Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi harfiyen uygulamıştır. Bu şartlarda Montrö anlaşmasını uygulayacağız. 19. maddesi gayet açık. Başlangıçta Rusya'nın saldırısı oldu, uzmanlarla, askerlerle, hukukçularla değerlendirdik. Artık bu bir savaşa döndü. Bu bir askeri harekat değil, resmen savaş hali var. Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö anlaşmasını bu şekilde uyguluyoruz.

Biz sözleşmeden bahsediyoruz. Eğer bu savaş gemisi, savaşın tarafı olan ülkedeki üsse gidecekse o zaman bu geçiş engellenemiyor. Burada o geminin üsse kayıtlı olup olmadığı belli. Suistimalin de olmaması lazım. Üsse gideceğim deyip de Boğaz'dan geçtikten sonra savaşa dahil olmaması lazım. Türkiye'nin tutumunu ve Montrö anlaşmasının hükümlerini açıklamış oldum.

"TÜRKİYE'NİN TAVRI NETTİR"

Yaptırımlara Türkiye'nin katılmadığı iddiası doğru değil. Biz gerek Rusya'nın kararı ve saldırısından sonra açıklamalarımızı yaptık ve açıklamalarımız net. Sadece Türkiye olarak tek taraflı değil, tüm uluslararası platformlarda da Türkiye'nin tavrı nettir. Rusya2nın saldırganlığı kınandı mı? Kınandı. AGİT'te ortak açıklama yapıldı, Türkiye bunlara katıldı. BM Genel Kurulu toplanacak. Buradaki karar tasarılarına baktığım zaman yaptırımlara kadar her şey var. Bizim tavrımız varken Türkiye'ye suçlama getirmek doğru değil. Türkiye ilkesel davranıyor

Ukrayna'ya desteğimizi net şekilde beyan ettik. 24 Şubat'ta askeri harekatın başlaması üzerine Rusya'ya yönelik kınama ve yaptırım kararı kabule dildi, Türkiye buna evet oyu verdi.