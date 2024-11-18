Türkiye'den Herzog'un uçağına yasak! Hava sahasına girilmesine izin verilmedi

Türkiye, Gazze’de Filistin halkına uyguladığı katliamlar nedeniyle İsrail’e yönelik tutumunu her platformda etkili bir biçimde sürdürüyor. Bu kapsamda son gelişme, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na (COP29) katılmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye planlanan ziyaretinde yaşandı. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, önceki akşam ziyaretin iptal edildiğini duyurdu. Gerekçe olarak ortaya çıkan güvenlik endişeleri gösterildi.

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberinde, İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronot gazetesi ise Azerbaycan’dan Caliber News sitesine dayandırdığı haberinde “Türkiye’nin Herzog’un uçağına izin vermediğini” yazdı. Herzog’un uçağına izin verilmediğini Türk yetkililer de doğruladı.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI ÜLKESİNDEN ÇIKAMADI

İsrail’den Azerbaycan’a yapılacak uçuşlarda Suriye, Irak ve İran hava sahaları nedeniyle Türkiye rotası önem taşıyor. Tel Aviv ile Bakü arasında yapılacak uçuşlarda uygun rotayı; Tel Aviv-Antalya-Kayseri-Ağrı-Iğdır-Ermenistan-Azerbaycan güzergahı oluşturuyor.

Haberin Devamı

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de hava sahası alanında yetkili otorite, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Ancak diplomatik ve askeri nitelikli uçuşlarda farklı bir prosedür uygulanıyor. Yabancı devlet başkanlarını taşıyan hava araçları için izin başvuruları, uçuştan 10 iş günü önce, Dışişleri Bakanlığı’na yapılmak zorunda.