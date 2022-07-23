Türkiye'den flaş hamle! Erdoğan uyarmıştı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; İsveçin Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveçin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ayrıca Stockholm'de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak, Türkiye'nin tepkisi iletildi. Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve 'Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler vurgulandı.

ERDOĞAN UYARMIŞTI: ADIMLARI ATMAZLARSA SÜRECİ DONDURURUZ

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto kararı aldıktan sonra, 3 ülke arasında görüşmeler gerçekleştirilmişti. İki ülke, Türkiye'ye terörle mücadele konusunda birtakım sözler vermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek üzere adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak isterim" açıklamasını yapmıştı.