Türkiye ve Azerbaycan ortak medya platformu İstanbul'da tanıtıldı

Demirören Haber Ajansı (DHA) ve Azerbaycan merkezli Trend Uluslararası Haber Ajansı'nın ortak projesi olarak geliştirilen DHAPress, Temmuz ayında Şuşa Küresel Medya Forumu'nda tanıtılmıştı. İki ülkenin medyadaki ortak gücü olan platformun tanıtımı bu kez de İstanbul'da, Demirören Medya Center'da yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva başta olmak üzere, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayilov, Azerbaycan Cumhuriyeti Görsel İşitsel Konseyi Başkanı İsmet Sattarov, Avrupa Haber Ajansları İttifakı Genel Sekreteri Alexandru Giboi, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşad Mecid, Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova ve beraberindeki heyet Demirören Medya Center'a geldi.

Gelen heyete, Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Demirören Medya İK Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Haber Ajansı Yayın Direktörü Bülent Ovacık, Kanal D Haber Koordinatörü Onur Tan, CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, Demirören Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Gülgün Bostancı Yavuz, Demirören Haber Ajansı Kurumsal İletişim ve Uluslararası Operasyonlar Direktörü Doğukan Ünal ve birçok yetkili isim eşlik etti. Demirören Medya Center'a gelen heyet, burada kampüsü, stüdyoları ve Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de gezdi.

MUSTAFAYEVA: YALANLARLA BERABER MÜCADELE EDERSEK ZAFERE ULAŞABİLİRİZ

Tanıtıma katılan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva burada gazetecilerin karşılaştıkları zorlukları bildiğini söyleyerek, "Çok gururluyum çünkü Azerbaycan medyası son yıllarda öyle bir noktaya geldi ki hem Türkiye, ki onun arkasında o kadar büyük bir tecrübe var. Hem de batının medyasıyla kıyaslanacak derecede iyi bir seviyeye geldi. Bu çok mutluluk verici, sevindirici. Bunun arkasında çok büyük bir emeğin olduğunu da biliyoruz. Azerbaycan medyası her zaman böyle olmadı uzun yıllar önce bir savaşla uğraşmış ve 30 yıl önce diyelim, bağımsızlığını yeni kazandığında çok zorlukları vardı.

Onlardan biri de medyasının habercilik alanının zayıf kalmasıydı. O yüzden belki de o zamanlar sesimizi bu kadar yükseklere taşıyamadık. O acılı günleri haykıramadık. O zamanlar da Türkiye nasıl yardımcı olduysa şimdi İkinci Karabağ Savaşı'ndaki Azerbaycan ve Türkiye medyasının ortak iş birliği tamamen başka seviyede. Çok yüksek bir seviyede. Türkiye medyasının, Azerbaycan'ın geçirdiği o günleri, 44 gün verdiği savaşı gün be gün, an be an izledi. Biz burada olsak da, Azerbaycan'daki o hem mutluluğu hem acıyı bizim vatandaşlarımızla paylaşmış gibi olduk sizin sayenizde.

Tüm Türk medyasının sayesinde, bu destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da bu iş birliğinin gelişmesini temenni ediyorum. Azerbaycan Türkiye iş birliğinin her alanında çok büyük başarılar var ama iki Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, 'ufuklar her zaman açık yeni iş birlikleri için'. Onlardan biri de bu. Çok çok yükseklere, zirvelere taşımanızı temenni ediyorum. Modern hayatımızda internetin, sosyal medyanın çok çok çiçeklendiği bir devirde bu alanda çalışmak da çok zorlaştı. Yalan, fake news dediğimiz propagandalara karşı mücadele göstermemiz zorlaştı. Bu yalanlarla beraber mücadele edersek zafere ulaşabiliriz. Buna ulaştık ama yine de o savaş bitse de, bu savaş hiçbir zaman bitmiyor. Son zamanlarda batının yazdıklarından bunu çok açık şekilde biliyoruz. Onlara karşı işimizi doğru düzgün yaparak, çalışarak, hep beraber güzel bir iş birliği içerisinde biliyorum ki, zirvelere çıkacağız ve başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KORKUT: İŞ BİRLİĞİNİ TÜM DÜNYAYA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DUYURMAK İÇİN HAZIRIZ

Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut da, "Burada hep birlikte bulunmaktan çok mutluyuz. Globalleşen dünyada çok dilde yayın yapabilmenin zorunluluğu ve dijitalleşmenin gereği olarak ortaya çıkan DHAPress aynı zamanda Azerbaycan Türkiye dostluğunun medya alanındaki ilk adımı. Bundan sonra bu adımı çok daha ilerilere taşımak için biz DHA olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Trend Haber Ajansı'yla ortak projeler geliştiriyoruz.

Özellikle İkinci Karabağ Savaşı'nda kamuoyunun doğru ve objektif habercilikle bilgilendirilmesi açısından bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Dezenformasyonlara karşı düzgün habercilik yaparak oradaki haklı gerekliliği iletmeye çalıştık. Biz DHAPress olarak da her zaman ve her koşulda birbirinin yanında olan Türkiye ve Azerbaycan'ın medya ve iletişim alanındaki iş birliğini tüm dünyaya daha güçlü bir şekilde duyurmak için hazırız.

Bunun için ilk adımı atıyoruz. Bundan sonra da daha da geliştireceğiz" dedi. Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayilov, "Bugün sevincimiz had safhada, çünkü bizim bu projemiz gerçekleşti ve böylesine bir siteyi cemiyetimize taktim ediyoruz. Aslında bu işlerin yapılması bizi çok sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

SATTAROV: DÜNYADA DAHA GÜÇLÜ, DAHA VERİMLİ HALE GELECEĞİZ

Azerbaycan Cumhuriyeti Görsel İşitsel Konseyi Başkanı İsmet Sattarov, "Projelerimizin sayı giderek çoğalıyor. Bugünkü projemiz de onlardan biridir. Projelerimizin devamlı olmasını temenni ediyoruz. Her geçen gün yalnızca Azerbaycan ve Türkiye medya kuruluşları değil, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan medya kuruluşları arasında birlik çoğalmaktadır. Eminim ki, güçlerimizi birleştirerek medya alanında biz dünyada global medya olarak daha güçlü, daha verimli hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

YAVUZ: ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM

Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Gülgün Bostancı Yavuz da, "Dünyanın doğru bilgiye ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemde yapacağımız bu iş birliğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu ilk adım, bundan sonra da inşallah başka ve yeni projelerle de ben çok güzel işler yapacağımıza canı gönülden inanıyorum" dedi.

GİBOİ: İLERİYE DOĞRU ATILMIL ÖNEMLİ BİR ADIM

Medya sektörünün çeşitli faktörlerden dolayı belirsizlik döneminden geçtiğini vurgulayan Avrupa Haber Ajansları İttifakı Genel Sekreteri Alexandru Giboi ise, "Bu bir nevi kısır döngüdür çünkü halk güvenilir medyanın öneminin ne kadar az farkına varırsa, güvenilir geleneksel medyayı o kadar az takip eder, dolayısıyla medyanın bunu sürdürmesi daha da zorlaşır.

Dolayısıyla bunun çözümü ya da çözümün bir parçası medyanın bir arada kalması ve giderek daha da önemli hale gelen teknolojiye yatırım yapmasıdır. Bu tartışmanın burada, daha önce ziyaret ettiğimiz lisede gerçekleştiğini görmekten mutluluk duydum; bence bu, küçük çocukların hem medyanın hem de teknolojinin önemini ve büyümek için nasıl birlikte çalışabileceklerini anlamaları için gerçekten ilginç ve faydalı bir fırsattı. Bence bu ileriye doğru atılmış önemli bir adım. Tekrar tebrik ederim. Beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

MECİD: DEZENFORMASYONA KARŞI DA MÜCADELE EDECEKTİR

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşad Mecid, "Bir kaç ay önce ben Bakü'de bu projenin imza törenine de katıldım. Daha sonra Türk dünyasının Kültür başkenti Şuşa'da bu sitenin taktim merasiminde olduk. Orada uluslararası medya mensupları da bulunuyorlardı. Onlar da böle bir ortak projeye şahitlik ettiler. Trend Haber Ajansı köklü bir haber organıdır. DHA da Türkiye'nin önde gelen haber ajansıdır. Bu iki medya organının ortak projesi Türk dünyasında haberleşme kolaylığı sağlamakla beraber, dezenformasyona karşı da mücadele edecektir" diye konuştu.

MİKAYİLOVA: İŞ BİRLİĞİNİN OLUŞTURULMASI DEVLETLERİMİZİN FİKRİDİR

Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova da, "Çok gurur verici bir gün. Bildiğiniz üzere, Azerbaycan ve Türkiye arasında medya alanında iş birliğinin oluşturulması devletlerimizin fikridir. Ve devlet başkanlarımız tarafından ileri sürülmüş bir teşebbüstür. Çok kısa zaman geçmiş üzerinden ve bu gün bu projemin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz" dedi.