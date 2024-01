Türkiye için dönüm noktası! İnsanlı ilk uzay görevi için son iki gün

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, 18 Ocak'ta başlayacağı uzay yolculuğu öncesi süreci anlattığı videoyu paylaştı. Kacır, "Bayrağında ay-yıldızı taşıyan Türk milletinin ufku gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine uzanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.



'6 YAŞIMDA BU UÇAĞI KULLANACAĞIM DEDİM'



F-16 pilotu olan Türk astronot Alper Gezeravcı, görüntülerine yer verilen videoda şöyle dedi:



"5-6 yaşlarında köyde yaşıyordum. İlk kez uçak gördüğümde gökyüzünde büyükannemin yanında olduğumu hatırlıyorum. 'Ben bu uçağı kullanacağım nene' dediğimi hatırlıyorum kendisine. Gökyüzünde uçakla yapılan her türlü manevra beni her zaman derinden etkilemiştir. Demir kanatlarla çıkabildiğim en yüksek irtifa şu ana dek 51 bin fit oldu. Mavi gezegene çıplak gözle yukarıdan bakmak nasıl bir his olacak çok merak ediyorum. Kanatsız bir halde uzayda uçabilmek muhteşem bir his olacak."



Gezeravcı, uzayın şimdiye dek hayallerini süslemediğine dikkat çekerek, "Çünkü 'uzay' dediğimizde ülke olarak zaten biz tamamıyla bu alanın dışındaydık. Bu yüzden belgesellerde, filmlerde uzayla ilgili sahneleri gördüğümde kendime hemen hatırlatırdım 'bu başka milletlerin rüyası' diye. Gecenin bir yarısı operasyonel bir ucuştan dönerken haberlerde Cumhurbaşkanımızı gördüm. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğine dair tarihi kararını bizlere açıklıyordu. Türkiye gibi bir ülke için bu çok büyük bir adımdı. Zira bu ülkenin evlatlarının hayallerinin önünde duran bir perdenin kalkması anlamına geliyordu. O andan itibaren bunu ciddi ciddi düşünmeye başladım. Oldukça uzun ve zorlu bir süreçten geçtik. En nihayetinde Türkiye'nin uzay programına seçilmiştik. Muazzam ve harika bir histi gerçekten. Benim ismimin bir önemi yok. Önemli olan milletimizin, ülkemizin geleceğe yönelik bu önemli adımı atmaya kararlı olduğunu hatırlamaları. Artık gökyüzünün sınırlarının ötesine geçerek derin uzay düşleri kurabildiğimizi görmeleri" ifadelerini kullandı.



Videoda ayrıca, mürettebatın Alper Gezeravcı için düşüncelerine de yer verildi.

Haberin Devamı

BAKAN KACIR: YENİ BİR AŞAMAYA ADIM ATIYOR OLACAĞIZ



Sanayi ve Tekoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma töreni öncesi açıklama yaptı. Kacır, uzay görevi için mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi. Kacır, Alper Gezeravcı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyalatindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğa çıkacağını hatırlatarak, "Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere biz de Alper Gezeravcı'nın ailesiyle birlikte orada olacağız. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi gerçekleştirecek, böylelikle Türk bilim insanlarının uzay bilimi alanında yürüttükleri çalışmalarda yeni bir aşamaya adım atıyor olacağız. Alper Gezeravcı aynı zamanda Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerimizi bir bir hayata geçirmeye, aziz milletimizin ufkunu gökyüzünün ötesine taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı