Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları toplantısı! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Gürcistan ve Azerbaycan savunma bakanları ile görüştü.Bakan Akar daha sonra mevkidaşları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Biz üç ülkenin sinerjisi için barış için çalışıyoruz. Ülkelerimiz ilgilendiren ş birliği konularını geniş bir perspektifte ele aldık. Barış dolu geleceğin tesisi için savunma ve güvenlik konularda memnuniyet verici sonuçlarla devam etmekte. Küresel ve bölgesel çerçevede artan tehlikelere karşı faydalı olacaktır.

Ermenistan’a uzatılan barış elinin tutulmasını istiyoruz, bu fırsat iyi değerlendirmeli. Ermenistan anlaşmalara uyarsa barış ve istikrarın parçası olabilir. Ukrayna’dan 14 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırıldı.

YUNANİSTAN'A 'RADAR KİLİDİ' TEPKİSİ

Komşumuz Yunanistan, istikrarsızlığı körükleyen provokatif eylem ve söylemleriyle yayılmacı ve saldırgan politikalarına maalesef devam etmekte. Her geçen gün bunlara yeni provokasyonlar eklemektedir.

Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında silahsız olarak NATO görevi yapan uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Tabii gerekli karşılık anında verilmiştir. Bu düşmanca tavır, Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.

Bizim beklentimiz Yunan siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları ve problemlerin diyalog yoluyla çözülmesine yoğunlaşmalarıdır.

Sonuç olarak Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de bizler Türkiye diyaloga açık olmakla birlikte hiçbir oldubittiye müsaade etmedik bugüne kadar, bundan sonra da etmeyeceğiz. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür buna da muktediriz.

Bu konuda başta ABD olmak üzere diğer NATO müttefiklerimizin tarafsız, objektif, makul, mantıklı yaklaşımını beklediğimizi de buradan özellikle belirtmek istiyoruz.

Terörle mücadelemiz de devam ediyor. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz azimle devam etmekte. Teröristler çaresizce yer altına yönlendirilmekte masum insanlar hedef gösterilmekte. Hiç kimse sınırlarımızın yanında olan teröristlere müsamaha göstermemizi beklemesin.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME

'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı' Kayseri'de yapılırken, ikili görüşmelerin ardından Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, üçlü Toplantı için bir araya geldi. Bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen 'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi imzaladı ve ortak basın toplantısı düzenledi.