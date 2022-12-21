Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Sall'dan ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Beştepe’de bir araya geldi. Erdoğan, Sall’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşıladı. Karşılamada tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Sall iki ülkenin bayrakları önünde poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall’in birlikte basın açıklaması yaptı.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Savunma sanayii ile terörle mücadeleyi görüştük.

Senegal ile ekonomik ilişkilerimiz gelişim eğilimini sürdürüyor. Senegal ile her alanda iş birliğimizi gerçekleştirmede önemli noktadayız. Ticari ilişkileri kazan kazan esasına göre yürüteceğiz, ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz