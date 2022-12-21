Aylin Sözer'i boğazını keserek öldürmüştü! Katilin cezası belli oldu!

İstanbul Maltepe’de yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer(48) cinayetiyle ilgili iddianamede önemli detaylar ortaya çıktı.

Katil zanlısı Kemal Ayyıldız ve suç ortağı olduğu tespit edilen kardeşi Murat Delbe hakkında hazırlanan iddianamede cinayetin hırsızlık, yağma ve yakalanmamak için işlendiği tespiti yapıldı. Dr. Aylin Sözer’in aldığı 25 bıçak darbesi nedeniyle kafatası ve omur kırıkları ile beyin kanaması sonucu öldüğü belirtildi.

BİRBİRLERİNİ TANIDIKLARI BELİRTİLDİ

DHA’nın ulaştığı bilgilere göre, iddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız’ın, maktul Aylin Sözer’in birbirlerini tanıdığı, geçmişe dayalı arkadaş oldukları, çeşitli tarihlerde aralarında tartışma yaşandığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız’ın 26 Kasım 2020 tarihinde maktul Aylin Sözer’i darp ettiği ve kredi kartını rızası dışında aldığı belirtildi.

KREDİ KARTLARINDAN İŞLEMLER YAPMAYA ÇALIŞMIŞ

Şüpheli Kemal Ayyıldız’ın 29 Aralık 2020 tarihinde saat 08.48’de evine geldiği Aylin Sözer’i öldürdüğü, banka ve kredi kartlarından işlemler yapmaya çalıştığı, takılarını aldığı, telefonundan asistanı Serkan Yaman’a mesajlar göndererek para transfer işlemleri yapmaya çalıştığı, ardından diğer şüpheli Murat Delbe’nin gönderdiği IBAN’a para göndermeye çalıştığı, evi yakarak eşyalarına ve hayvanlarına zarar verdiği anlaşıldı.

HIRSIZLIK VE YAĞMA SUÇUNU GİZLEYEREK YAKALANMAMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ



İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız’ın maktul Aylin Sözer’i hırsızlık, kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yağma suçunu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak ve yakalanmamak için öldürdüğü tespiti yapıldı. Kemal Ayyıldız’ın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede para sıkıntısı çektiğine ilişkin paylaşımlar yaptığını belirtilen iddianamede, bu nedenle de tartışmalar yaşandığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız’ın Aylin Sözer’in evine gelirken bir şeyler taşıdığı için belini tutarak yürüdüğü Aylin Sözer’i öldürmeye sebat ve şartsız olarak karar verdiği belirtildi.

"BENİ İDAM EDİN"

Sanık Kemal Ayyıldız duruşmada bunları söylemişti: “Benim Aylin Sözer’i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Aylin Sözer’in başka insanlar tarafından öldürüldüğünü söyledim. Benim avukatı orada oturuyor, alacağının derdine düşüyor. Avukatımın azledilmesini istiyorum. Gidin, araştırın bulacaksınız. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim. Benim burada elim kolum bağlı. Kendimi kanıtlayacak bir şey bulamıyorum. O binayı düzgün araştırın. Benim binaya giriş saatim belli, rahmetlinin ölüm saati belli. Yaptıklarımın hepsini çocuklarımı korumak için yaptım."

CEZASI BELLİ OLDU



Sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.