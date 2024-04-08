Türkiye, Gazze'ye en çok insani yardım ulaştıran ülke oldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Türkiye, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere en çok insani yardım malzemesi ulaştıran ülke oldu. Gazze'de barış için Türkiye'nin yoğun istihbarat diplomasisi devam ederken, bölge halkının insani yardıma ulaşması için gereken tüm girişimler artarak sürüyor. Bölgede 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşayan Gazze halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için dünya ülkeleri seferber olurken, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT) 7 Nisan 2024 verilerine göre; Gazze bölgesine yardım miktarı yüzde 26'yı bulan Türkiye, birinci sırada yer aldı.