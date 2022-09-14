GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTürkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara'da yapılacak
HaberlerGündem Haberleri Türkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara'da yapılacak
ABONE OL

Türkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Belçika arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelerin bugün Ankara'da yapılacağını açıkladı.

14.09.2022 - 09:10 |
Türkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara'da yapılacak

Türkiye-Belçika siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Belçika Dışişleri, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı'ndaki muhatabı Büyükelçi Jeroen Cooreman başkanlıklarında bugün Ankara’da gerçekleştirilecek.

İstişarelerde, Belçika ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

GÜNCEL HABERLER

MİT'ten Mahmur Kampı'na operasyon! 2 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT'ten Mahmur Kampı'na operasyon! 2 terörist Türkiye'ye getirildi

Kilosu 2 bin 500 TL'ye satılıyor! Norveç, İsviçre ve İran'a gönderiyor, 10 yıl önce keşfetti

Kilosu 2 bin 500 TL'ye satılıyor! Norveç, İsviçre ve İran'a gönderiyor, 10 yıl önce keşfetti

Balık fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! “50 liraya 3 kişi doyuyor”

Balık fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! “50 liraya 3 kişi doyuyor”