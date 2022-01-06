Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ± ile yayÄ±mlanan, 'TÃ¼rk VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± Kanunun UygulanmasÄ±na Ä°liÅŸkin YÃ¶netmelikte DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik'e gÃ¶re; yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerinÂ TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na kabulÃ¼ndeki ÅŸartlarda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.Â

BÃ¶ylelikle, yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§iÅŸi iÃ§in istenen yeni ÅŸartlar ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

En az 500 bin Amerikan DolarÄ± veya karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶viz tutarÄ±nda sabit sermaye yatÄ±rÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tespit edilen. En az 250 bin Amerikan DolarÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶viz tutarÄ±ndaki taÅŸÄ±nmazÄ± tapu kayÄ±tlarÄ±na 3 yÄ±l satÄ±lmamasÄ± ÅŸerhi koyulmak ÅŸartÄ±yla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± veya kat mÃ¼lkiyeti ya da kat irtifakÄ± kurulmuÅŸ, en az 250 binÂ Amerikan DolarÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶viz tutarÄ± peÅŸin olarak yatÄ±rÄ±lan ve tapu siciline 3 yÄ±l sÃ¼reyle devir ve terkini yapÄ±lmayacaÄŸÄ± taahhÃ¼dÃ¼ ÅŸerh edilmek ÅŸartÄ±yla noterde dÃ¼zenlenmiÅŸ sÃ¶zleÅŸme ile taÅŸÄ±nmazÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n vaat edildiÄŸi Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tespit edilen.

En az 50 kiÅŸilik istihdam oluÅŸturduÄŸu Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tespit edilen.

En az 500 binÂ Amerikan DolarÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶viz tutarÄ±nda mevduatÄ± 3 yÄ±l tutma ÅŸartÄ±yla TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steren bankalara yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.

En az 500 binÂ Amerikan DolarÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶viz tutarÄ±nda Devlet borÃ§lanma araÃ§larÄ±nÄ± 3 yÄ±l tutma ÅŸartÄ±yla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tespit edilen. En az 500 bin Amerikan DolarÄ± veya karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶viz tutarÄ±nda gayrimenkul yatÄ±rÄ±m fonu katÄ±lma payÄ± ve giriÅŸim sermayesi yatÄ±rÄ±m fonu katÄ±lma payÄ±nÄ± en az 3 yÄ±l elinde tutma ÅŸartÄ±yla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Sermaye PiyasasÄ± Kurulunca tespit edilen kiÅŸiler.

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BÃœNYESÄ°NDE KOMÄ°SYON KURULABÄ°LECEK

YÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi ile vatandaÅŸlÄ±k kazanma baÅŸvurularÄ±yla ilgili sÃ¼reci takip etmek amacÄ±yla Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sanayi ve Teknoloji temsilcilerinden oluÅŸan bir komisyon kurulabilecek.Â

VatandaÅŸlÄ±k kazanmak iÃ§in belirtilen kapsam ve tutarda yatÄ±rÄ±m ÅŸartlarÄ±nÄ±n saÄŸlanÄ±p saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurum tarafÄ±ndan belirlenecek.

GELÄ°RLER TL MEVDUATINDA TUTULACAK

Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±, BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Sermaye PiyasasÄ± Kurulunca belirtilenÂ dÃ¶viz tutarlarÄ± iÅŸlem Ã¶ncesinde TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez BankasÄ±'na satÄ±lacak. SatÄ±m sonucu BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumunca elde edilen TÃ¼rk LirasÄ± tutarlarÂ TÃ¼rk LirasÄ± mevduatta,Â Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca elde edilen TÃ¼rk LirasÄ± tutarlar TÃ¼rk LirasÄ± cinsinden devlet borÃ§lanma araÃ§larÄ±nda 3 yÄ±l sÃ¼reyle tutulacak. Konuya iliÅŸkin uygulama ve esaslarÄ± Merkez BankasÄ± belirleyecek.

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