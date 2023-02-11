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Türk Telekom ödeme yapamayan depremzededen kesinti olmayacağını açıkladı

Türk Telekom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki müşterilerinin iletişimi aksamaması için ödeme yapılmaması durumunda kesinti olmayacağını bildirdi. Ayrıca, gecikme faizinin alınmayacağını ve her türlü ödeme yapılandırma, ücretsiz hat dondurma ve iptal taleplerinin karşılanacağını aktardı.

11.02.2023 - 15:47 | | DHA
Türk Telekom ödeme yapamayan depremzededen kesinti olmayacağını açıkladı

Şirketin, Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu zor günlerde Türk Telekom olarak siz değerli müşterilerimizim her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Deprem bölgesindeki müşterilerimizin iletişiminin aksamaması adına ödeme yapılmaması durumunda iletişimde hiçbir kesinti yapılmayacak, gecikme faizi alınmayacak ve her türlü ödeme yapılandırma, ücretsiz hat dondurma ve iptal talepleri karşılanacaktır.”

Türk Telekom ödeme yapamayan depremzededen kesinti olmayacağını açıkladı

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