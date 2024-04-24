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MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

24.04.2024 - 10:50 |
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

 

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MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi