MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
24.04.2024 - 10:50 |
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.