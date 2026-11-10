Marmaris'e yeni yıl coşkusu erken geliyor! 18 gün sürecek

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Festivalin önemli bölümlerinden biri de amatör yeteneklere ayrılan panayır sahnesi olacak. Sesine güvenen ve performans sergilemek isteyen amatör sanatçılar ve gruplar, yeteneklerini geniş kitlelerle buluşturma fırsatı yakalayacak. Öte yandan Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı ve grupların konserleriyle zenginleşecek program, uluslararası müzik buluşmalarına da ev sahipliği yapacak. Festivalin uluslararası konukları arasında Ukrayna, İtalya ve Tataristan’dan gelecek temsilciler bulunacak.Programın öne çıkan müzik konuklarından biri ise Şilili, Kolombiyalı ve Arjantinli müzisyenlerden oluşan Los Pitutos olacak. Berlin’de kurulan grup, Latin Amerika ve Avrupa müziğinin farklı renklerini Marmaris’e taşıyacak. 25 Aralık’ta İstanbul’da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile konser verecek olan Los Pitutos, ertesi akşam 26 Aralık’ta Marmarisli müzikseverlerin karşısına çıkacak.