129 bin metrekarelik dev tesis satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı

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ürkiye'de satışa çıkarılan bazı tesisler büyüklüğü ile herkesi şaşırtıyor. Ülkenin en büyüğü olan bu terminalin TMSF tarafından satışa çıkarıldığı öğrenildi. Terminal denince bazen akla otogar geliyor. Ancak satışa çıkarılan terminal otogarlardan bile daha büyük. Hatay Dörtyol'da bulunan LPG Terminali ve Tüp Dolum Tesisi ile Pet Gaz, LPG sektöründeki faaliyetlerini sürdürüyordu. Kayyum atanan Pet Gaz Dörtyol LPG Terminali, 64.150 m³ kapasitesi ve 129.319,79 m2 alana kurulmuş Türkiye'nin en büyük depolama kapasitesine sahip LPG terminali olarak biliniyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum olarak yönetimini devraldığı şirketlere ait varlıkların satışı için yeni bir ihale süreci başlattı. Hatay'ın Dörtyol ve Giresun'un Tirebolu ilçelerinde faaliyet gösteren LPG depolama tesislerini kapsayan ticari ve iktisadi bütünlük, milyarlarca liralık bedelle satışa sunuldu.

3 ŞİRKETİN VARLIKLARI SATILACAK

Satış kapsamına TMSF'nin kayyum olarak atandığı Pet Gaz AŞ, Dörtyol Petgaz Terminal AŞ ve Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ'ye ait LPG depolama faaliyetleriyle bağlantılı mal, hak ve varlıklar alındı. Söz konusu varlıklar, "Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında tek bir ihale kapsamında satışa çıkarıldı.

SATIŞ BEDELİ 3,2 MİLYAR TL OLARAK BELİRLENDİ

İHALE TARİHİ 9 ARALIK 2026

Hatay ve Giresun'daki LPG depolama tesislerini kapsayan ticari ve iktisadi bütünlüğün ihalesi 9 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek. TMSF, söz konusu şirketlere haziran ayında kayyum olarak atanmıştı. Yeni ihale kararıyla birlikte şirketlerin LPG depolama faaliyetlerine özgülenmiş varlıkları için satış süreci başlatılmış oldu.