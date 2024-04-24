Küçük çocuk kuzeni tarafından acımazsıca öldürüldü!
Kahramanmaraş'ta küçük çocuk kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 4 yaşındaki Sultan Akgül'ün kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğünü belirtmesi üzerine jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
24.04.2024 - 10:15 | | DHA
Kahramanmaraş'ta olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı.
MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu. Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti.
Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.