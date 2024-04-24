GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Küçük çocuk kuzeni tarafından acımazsıca öldürüldü!

Küçük çocuk kuzeni tarafından acımazsıca öldürüldü!

Kahramanmaraş'ta küçük çocuk kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 4 yaşındaki Sultan Akgül'ün kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğünü belirtmesi üzerine jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

24.04.2024 - 10:15 | | DHA
Küçük çocuk kuzeni tarafından acımazsıca öldürüldü!

Kahramanmaraş'ta olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı.

Küçük çocuk kuzeni tarafından acımazsıca öldürüldü



MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu. Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti.

Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÜNCEL HABERLER

Deprem bölgesinde soğan hasadı başladı! Kilosu 17 lira

Deprem bölgesinde soğan hasadı başladı! Kilosu 17 lira
Tıraş ücreti tartışmasında kurşunlar yağdı!

Tıraş ücreti tartışmasında kurşunlar yağdı!
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi