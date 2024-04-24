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Bakan Tunç: Terörle aranıza mesafe koyun

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye kapatma davasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

24.04.2024 - 11:52 |
Bakan Tunç: Terörle aranıza mesafe koyun

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'ye kapatma davasıyla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Demoratik hukuk devletinde şiddet olmaz. Yasalar teröre desteği suç sayar. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirisinde teröre müsaade edilmez. Bunlarla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Hukuki süreçle karşılaşmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun. Böyle bir politika içinde olursanız yetkili makamlar devreye girer. Özgürlüğün de bir sınırı var. Yaşam hakkının düşmanı olan terörle mücadele devam edecek." dedi.

 

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