Türkiye'nin ilk İstif sınıfı gemisi TCG İstanbul göreve hazır

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi (DPO) tarafından projelendirilen ve dizayn edilerek İstanbul Tersanesinde üretilen MİLGEM (Milli Gemi) istif sınıfı TCG İstanbul Fırkateyni, düzenlenen tersane turu ile basın mensuplarına tanıtıldı. İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin ve Dizayn Proje Ofisi Müdürü Doç. Dr. Müh. Alb. Hakan Uçar'ın sunumlarının ardından Türkiye'nin sahip olduğu 4 askeri tersaneden en büyüğü olan İstanbul Tersanesi, gemi inşa, makine, elektrik ve elektronik sistemlerin mühendisler tarafından nasıl tasarlandığı görevli personel tarafından gazetecilere anlatıldı. İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Yetkin, "Gemilerimize ana muharip unsurlarımız olan hücum botlarımız, karakol gemilerimiz, korvetlerimiz ve fırkateynlerimizin tüm makineleri üretici seviyesinde, yurt dışı bağımlılığımız olmaksızın burada toplanabilmekte, arızaları burada giderilebilmekte ve tekrar gemilere monte edilebilmektedir. Makinelerimiz burada toplandıktan, göreve hazır hale getirildikten sonra gemiye konmadan önce yaptığımız bir işlem daha var, oda o makineleri sanki gemideymiş gibi test edebilme imkanımız var. Bunu bu seviyede yapan başka bir tersane bulunmamakta" dedi.

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MİLGEM PROJESİNDE 5 GEMİ TAMAMLANDI

Türkiye’nin Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında üretilen ADA Sınıfı korvetler; TCG Heybeliada 2011, TCG Büyükada 2013, TCG Burgazada 2018 ve TCG Kınalıada 2019 yıllarında hizmete girdi. Projenin 5’inci gemisi olan TCG İstanbul ise Türkiye’nin İstif sınıfı ilk firkateyni olarak tamamlandı. MİLGEM projesinde toplam 12 gemi üretilmesi hedeflenirken TCG İstanbul’un ardından yapılacak olan TF-2000 Hava Savunma Hava Muhribi (HSHM) gemisinin tasarımının tamamlandığı, 60 bin tonluk Milli Uçak Gemisi’nin (MUG) ise tasarımının Proje ve Dizayn ofisi tarafından başlandığı öğrenildi.

1 AY SONRA TÜM TESTLERİ TAMAMLAYARAK GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

İlk kaynağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan TCG İstanbul Fırkateyni 19 Ocak 2024'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. 2017 yılında ilk sac kesimi ile inşasına başlanan fırkateynin yaklaşık 1 ay sonra tüm testleri tamamlayarak göreve başlaması bekleniyor. Tasarımı yüzde 100 yerli olan TCG İstanbul yüzde 80 yerliliğe sahip. TCG İstanbul, projenin ilk 4 gemisi olan ADA sınıfı korvetlerden daha farklı kabiliyetlere daha büyük boyutlara ve daha yüksek deplasmana sahip. 113 metre uzunluğunda ve 14,4 metre genişlikteki geminin deplasmanı ise 3 bin ton. İstanbul Fırkateyni'nin yakıt ikmali ihtiyacı duymadan bağlı bulunacağı Gölcük’ten New York’a kadar gidebileceği öğrenildi. Kabiliyetler açısından bakıldığında ADA sınıfı korvetlere kıyasla daha gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip olduğu öğrenilen TCG İstanbul’da milli olarak geliştirilen HİSAR-D Dikey Lançer Atım Sistemi bulunuyor. Fırkateynde aynı zamanda Roketsan tarafından geliştirilen 120 deniz mili menzile sahip ATMACA güdümlü mermisinin kullanılabildiği öğrenildi. Gemide aynı zamanda su üstü hedefleri ile kara hedeflerine atış yapabilen bir adet 76 mm’lik baştopu ile 2 adet 25 mm’lik uzaktan komutalı silah sistemi de yer alıyor. Yerli ve milli silah sistemlerinin yanı sıra Türk mühendisler tarafından geliştirilen Alper seyir ve gezi radarı, Cenk hava arama radarları ile Denizgözü Ahtapot Sensörü ve Gökdeniz Entegre Takip Sensörleri bulunuyor. Şuana kadar kullanılan Kanada yapımı helikopter yakalama sistemi yerine Türk mühendisler tarafından üretilen KUŞKAPANI Helikopter Takip ve Yakalama Sistemi TCG İstanbul'da ilk defa kullanıldı. Geminin beyni olarak nitelendirilen Savaş Harekat Merkezi'nde bulunan tüm cihazların yazılımlarının Havelsan tarafından tamamen yerli olarak yapıldığı, donanımlar ise Havelsan, Aselsan ve Ayesaş tarafından üretildiği öğrenildi.

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"YÜZDE 80 YERLİLİĞE SAHİP"

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Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin , "Şuanda rıhtımımızda 2 adet gemimiz var. Bunlardan bir tanesi 515 Borda numaralı ilk milli fırkateynimiz TCG İstanbul’u görüyorsunuz. Diğer tarafta ise Pakistan MİLGEM Korvet projesinin ilk gemisi PNS Babur Korvetini görmektesiniz. Her iki gemimizi de teslim ettik. Açık işlem maddelerinin ve eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. İstanbul gemimizin de eğitimleri de büyük bir hızla devam etmektedir. Mavi vatanımızda görev yapmaya hazırdır. Gelişmiş ve yetkin komuta kontrol sistemleriyle ve artan sensör ve silahlarıyla çok etkin bir vuruş gücüne sahip olacaktır. Bu anlamda devam eden gemilerle birlikte deniz kuvvetlerimizin çok önemli bir yetenek kazanacağını düşünüyorum. Yüzde 80 yerlilik oranı bulunmaktadır. Tek eksik noktamız olan ana tahrik sistemleri yani makineleri de büyük bir gayretle millileştirme, yerlileştirme yolunda devam ediyoruz. 23 Ocak 2021 tarihinde denize indirilen İstanbul fırkateynimiz, 19 Ocak 2024 tarihi itibariyle de teslim edilmiştir. Yaklaşık 1 ay içerisinde tamamen donanmamıza katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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SAVARONA’NIN TADİLATI DEVAM EDİYOR

Atatürk'ün son 54 gününü geçirdiği ve son bakanlar kurulu toplantısını gerçekleştirdiği yat Savarona da İstanbul Tersanesi’nde bakım görüyor. 19 Eylül 2023'de bakım havuzuna alınan yatın içerisinde bulunan tüm tarihi cihaz ve ekipmanlar muhafaza altına alınırken, Savarona gemisinin bu yaz sonu hazır hale gelmesi planlanıyor. Denize indirildikten sonra geminin eğitim faaliyetlerinde kullanılacağı ardından da müze olacağı belirtildi. Savarona’nın tadilatının yapıldığı noktada açıklamalarda bulunan Tuğamiral Yetkin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten miras Savarona’nın bakım ve onarımlarına büyük bir motivasyon, şevk ve heyecan içerisinde devam ediyoruz. Bu gemimizi de yaz aylarında yeniden seyir yapabilecek hale getirmek için büyük bir özveri ve faaliyetle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geminin içerisinde yaklaşık 55 ton sac değişimi yapıldı. Güvertelerin neredeyse tamamını yeniden elden geçiriyoruz ve uygun teknolojilerle, kaliteli işçiliğimizle yeniden emniyetli bir seyir yapmak için her türlü gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.