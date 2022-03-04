Türk Hava YollarÄ± (THY) duyurdu! PCR testi ve HES kodu uygulamasÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY), iÃ§ hat uÃ§uÅŸlarÄ±nda negatif PCR test ve tÃ¼m uÃ§uÅŸlarda HES kodu uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Â
04.03.2022 - 15:15 | | DHA
Konuyla ilgili olarak TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) resmi internet sitesinden yapÄ±lan duyuruda, "Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kararÄ± uyarÄ±nca, 3 Mart 2022 tarihi itibarÄ±yla yurt iÃ§i uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±zda negatif PCR test ve tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±zda HES kodu uygulamasÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
UÃ§ak iÃ§erisinde maske kullanÄ±m zorunluluÄŸu ise devam etmektedir" denildi.