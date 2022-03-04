Konuyla ilgili olarak TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) resmi internet sitesinden yapÄ±lan duyuruda, "Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kararÄ± uyarÄ±nca, 3 Mart 2022 tarihi itibarÄ±yla yurt iÃ§i uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±zda negatif PCR test ve tÃ¼m uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±zda HES kodu uygulamasÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

UÃ§ak iÃ§erisinde maske kullanÄ±m zorunluluÄŸu ise devam etmektedir" denildi.