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SGK harekete geçti! Resmen duyuruldu, hemen e-Devlet'ten...

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yeni açıklama geldi. Aynı durumda binlerce kişi bulunuyor. Birçok kişi farkında değil. SGK tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar uyarıldı. Sağlık hizmetleri ile ilgili önemli bir detay dikkat çekiyor. Güncel adres bilgisi yanlış ya da eksik olanlar sağlık hizmetlerinden yaralanamayacaklar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden ya da nüfus müdürlüklerinden adres bilgilerini kontrol ederek gerekli güncellemeleri yapması konusunda uyarıldı.

04.03.2022 - 14:43 |
SGK harekete geçti! Resmen duyuruldu, hemen e-Devlet'ten...

SGK'dan son dakika açıklaması! Kamuoyuna duyuruldu. Birçok kişi benzer durumda. Hemen e-Devlet üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor. Güncelleme yapmayanlar sağlık hizmetlerinden yaralanamayacak. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye’de ikamet etme şartı bulunuyor.

Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye'de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılıyor. 

Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılması gerekiyor. 

Bu nedenle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri gerekiyor. 

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