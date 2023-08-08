Turistin tercihi kiralık evler oldu, oteller boş kaldı! 'Nokta atışı denetim yapacağız'

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yabancı turistlere kayıtdışı yöntemlerle kiralanan evlerin mercek altına alındığını açıkladı. Hürriyet’e konuşan Vali Yazıcı, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle Konyaaltı ilçesinde kiralık ve satılık konutlar konusunda ciddi bir hareketlenmenin olduğunu, bu hareketin de birtakım sorunları beraberinde getirdiğini kaydetti. Turizmcilerin, “Yabancı turiste kiraya verilen evler denetlensin” çağrısını değerlendiren Yazıcı, şöyle devam etti: “Antalya Emlakçılar Odası ile bir araya geldik ve sorunları dinledik. Emlak sektörü de konut kiralama ve satış sürecinin kayıtdışı olarak yapılmasından şikâyetçi. Ben hem emniyet teşkilatına hem de vergi dairesine talimat verdim. Bina bina dolaşmıyoruz ama kayıtdışı işlemlere yönelik tüm ihbarları hassasiyetle değerlendiriyoruz.

VATANDAŞ İHBAR ETSİN

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu denetimlerde kayıtsız bir ticari faaliyet tespit edilirse vergi dairesi gerekeni anında yapıyor. Konyaaltı bölgesi başta olmak üzere bu konuya girdik. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da zaten açıkladı. Biz de vatandaşlarımızdan da bize yardımcı olmasını istiyoruz. Eğer bir konut kayıtdışı biçimde kiraya veriliyorsa lütfen ihbar edin. Çünkü ortada bir ticari faaliyet varsa mutlak suretle vergi kaydının oluşturulması lazım.

KAYIT ALTINDA OLACAK

Bu işi resmi olarak yapanlar da var. Her şey kayıt altında olacak, seçimi turist yapacak. Biz de bunu istiyoruz. Ruhsat almanın da koşulları var tabii. Bu işle uğraşanlar devletin radarına girmiş durumda. Vergi dairesi, polis, zabıta ve ilgili oda ayrı ayrı çalışıyor. İhbar olursa denetimi nokta atışı biçimde yaparız.”

TURİZMCİ İSYANI: OTELLER BOŞ EVLER DOLU

Yaşanan süreci “Bıçak kemiğe dayandı” sözleriyle özetleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Hürriyet’e şöyle konuşmuştu: “Rakamlar ortada. Gecelemede yüzde 23 artış var ama oteller dolmadı. Neden? Çünkü, bu yıl gecelemenin yaklaşık yüzde 19’u evlerde yapıldı. Hatta şunu da söyleyebilirim; yüksek gelir grubu olarak gördüğümüz ve otel villalarını tercih eden turist bile artık evlerde konaklıyor. Bu da orta segmentin üzerindeki otelleri ciddi biçimde etkiledi.

VERGİSİNİ ÖDESİN

Turist böyle bir yöntemi tercih edebilir. Buna sözümüz yok. Ama bu işin denetimi olmalı. Bu işi yapanlar da bizim geçtiğimiz yollardan geçmeli. Dünyada bunun örnekleri var. Vergisini ödesin, denetimi yapılsın biz de onlarla rekabet edelim. Bu evleri tercih edenler daha önce bizim otellerimizde defalarca konaklamış, ANTALYA’yı bilen turistler. Bunun içinde Rus, Ukraynalı, İngiliz ve Alman da var.”