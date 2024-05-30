TSK personeline TikTok yasağı geliyor!

TSK personeline "TikTok" yasağı getiren teklifin içeriğinde;1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanması da yer alıyor.