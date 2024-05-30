GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri TSK personeline TikTok yasağı geliyor!

TSK personeline TikTok yasağı geliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

30.05.2024 - 09:56 |
TSK personeline TikTok yasağı geliyor!

TSK personeline "TikTok" yasağı getiren teklifin içeriğinde;1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanması da yer alıyor.

GÜNCEL HABERLER

Kurban fiyatları ve kurban kesme fiyatları iki kat arttı! İl il açıkladı: 250 TL'den başlıyor

Kurban fiyatları ve kurban kesme fiyatları iki kat arttı! İl il açıkladı: 250 TL'den başlıyor
Doğum izni uzatılacak mı? Yüz binlerce çalışan bekliyordu, harekete geçildi: Çalışan anneye yeni teşvik geliyor

Doğum izni uzatılacak mı? Yüz binlerce çalışan bekliyordu, harekete geçildi: Çalışan anneye yeni teşvik geliyor
Kaş Adliyesinde tuvalet krizi çözüldü: Artık herkes kullanabilecek

Kaş Adliyesinde tuvalet krizi çözüldü: Artık herkes kullanabilecek